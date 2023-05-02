台南興濟宮虎爺遭亂摸 廟方警告：「我是神明」

虎爺信仰大行其道，以愛吃炸雞聞名的台南市北區興濟宮虎爺更深受信眾喜愛，不免遭人「毛手毛腳」，逼得廟方在虎爺旁公告「畢竟我是神明，請勿在我頭和身上亂摸和搓揉」。

主祀保生大帝的興濟宮，是台南市北區知名的道教廟宇，也是直轄市定古蹟，和佛教的大觀音亭相連。被封為下壇將軍的虎爺，則是興濟宮保生大帝座騎，且被供奉在供桌上享受人間煙火，不同於一般廟宇虎爺多被供奉在神壇下方。

近幾年來，虎爺信仰風靡古都台南，偶有廟宇舉辦虎爺相關活動，相傳愛吃炸雞的興濟宮虎爺，人氣則始終不衰，後勢更是看漲，即使在平日也可看到信眾在虎爺前膜拜或問卜，受歡迎程度不輸保生大帝。

不過，人一多，麻煩就來，不免有人對興濟宮虎爺「毛手毛腳」，有些幼兒更是直接撲抱上去，逼得廟方只好在虎爺旁豎立木牌貼上告示說：「我是虎爺神明，請蜻蜓點水般，輕柔的摸下巴」、「畢竟我是神明，請勿在我頭和身上亂摸和搓揉」。

廟方人員今天告訴中央社記者，其實，虎爺旁的告示已貼了多年，但可能是位置隱密，不太容易被看見，廟方近期才又重製。

廟方人員表示，信眾在虎爺身上亂摸，雖不會造成重大損傷，但虎爺畢竟是神明，在神明身上隨意搓揉，依舊是大不敬，只要看到信眾有類似行為，廟方仍會制止。

不過，信眾認為興濟宮虎爺「很可愛，很想擼」，還有網友說：「可是大貓貓就很好擼啊」、「一時忍不住」、「戮肚子」、「那可以用吸的嗎」；顯見興濟宮虎爺真的很受歡迎。

在虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞的神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子的腮線炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」的說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，而興濟宮虎爺也是炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。