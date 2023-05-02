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台南捷運第一期藍線環評現勘 拚2026年動工

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查。圖／台南市交通局提供
交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查。圖／台南市交通局提供

交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估也進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查，以瞭解沿線當地環境現況與開發規畫內容，交通局表示，後續依程序由專案小組初審後，再送環評大會審查。

市府表示，台南是六都中捷運規畫起步較晚城市，未來4年市府將以「便捷台南，區域均衡」為交通施政主軸，其中重點工作就是推動捷運建設，第一期藍線進度最快，市府團隊將配合中央審查程序積極爭取於今年底前審查核定綜規及環評，並持續往設計與施工階段邁進，希望在2026年動工。

交通局局長王銘德指出，捷運第一期藍線全長約8.39公里、沿途設置11座高架車站及1座機廠，串聯永康區、東區及仁德區等城市發展核心，且為連接優先路網藍延線、紅線及綠線的重要骨幹；這次環評現勘主要向專案小組委員及專家學者報告維修機廠規畫配置、軌道布設方式及如何與永康鐵路地下化期程搭配等，並實際勘查未來施工階段預估造成的環境影響程度與範圍。

另也針對潛在文化資產維護計畫、減噪措施執行內容及嚴謹的施工交維計畫等具體因應措施提出說明。現勘意見交流所提供寶貴建議，開發單位均會納入並預為研議對應措施，將捷運建設對本市的環境衝擊降到最低。

王銘德說，第一期藍線除環評進度持續推進外，綜合規畫報告已依交通部初審意見完成修正，近期將再提送交通部續審，另都市計畫變更也依公展前座談會意見調整內容，近期將進入公開展覽階段；此外，已超前部屬，正準備基本設計的前置作業，以期縮短建設時程，盡速進入施工階段，早日完成捷運建設。

交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查。圖／台南市交通局提供
交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查。圖／台南市交通局提供

捷運 環評 台南

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