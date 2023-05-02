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台南第一條捷運第一期藍線進入環評 環保署實地勘查
台南第一條捷運第一期藍線綜合規畫交通部已完成初審，環境影響評估也進入環保署實質審查程序，環保署今天邀請環評委員及專家學者辦理現場勘查，以瞭解沿線當地環境現況與開發規劃內容，後續將依程序由專案小組進行初審後，再送環評大會審查。
市長黃偉哲表示，台南是六都中捷運規劃起步較晚的城市，未來4年市府將以「便捷台南，區域均衡」為交通施政主軸，其中重點工作就是推動捷運建設，第一期藍線是進度最快的捷運計畫，特別感謝中央對台南市捷運建設的協助與支持，市府團隊將配合中央審查程序積極爭取於今年底前審查核定綜規及環評，並持續往設計與施工階段邁進，以期2016年台南首條捷運建設動工。
交通局局長王銘德表示，捷運第一期藍線全長約8.39公里、沿途設置11座高架車站及1座機廠，串聯永康區、東區及仁德區等城市發展核心，且為連接優先路網藍延線、紅線及綠線的重要骨幹，扮演台南未來捷運路網舉足輕重的角色。
今天環評現勘主要向專案小組委員及專家學者報告維修機廠規畫配置、軌道佈設方式及如何與永康鐵路地下化期程搭配等，並實際勘查未來施工階段預估造成的環境影響程度與範圍，說明針對潛在文化資產維護計畫、減噪措施執行內容及嚴謹的施工交維計畫等具體因應措施，現勘意見交流所提供寶貴建議，開發單位均會納入並預為研議對應措施，將捷運建設對本市的環境衝擊降到最低。
王銘德指出，第一期藍線除環評進度持續推進外，綜合規畫報告目前已依交通部初審意見完成修正，近期將再提送交通部續審，另都市計畫變更也依公展前座談會意見調整內容，近期將進入公開展覽階段，此外，市府業已超前部屬，正在準備基本設計的前置作業，以期能縮短建設時程，儘速進入施工階段，早日完成市民期盼的捷運建設。
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