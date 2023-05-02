台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 市府澄清

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署、抗議仁德幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」，要求不得撤銷，預定地不得廢除徵收，保護現有綠地與幼兒園設置。市府澄清「並無任何廢止徵收規畫」。目前所設步道及運動設施持續提供地方居民使用，新建仁德國小附幼會再審慎進行設置評估。

今天在地市議員郭鴻儀、附近各里里長居民連署陳情，拉布條抗議高呼「還我幼兒園、守護原有綠地」，聲明如果市政府不懸崖勒馬、回應地方民意，將有更多人到市政府抗議。

市府教育局表示，仁德區鄰近東區，生活便利，新建房舍與移入人口持續增加，文小1用地位處適中，評估未來仍有設校使用需求，因此「即使有民眾申請廢止徵收，基於維護學生受教權益優先考量原則，並無任何廢止徵收規畫」。

教育局指出，至於原爭取在文小1學校用地新建仁德國小附幼，因近兩年該區公幼招生仍有缺額，因此暫緩新建，「惟考量該區未來新增幼兒就近入園需求，會再審慎進行設置評估，請市民放心」。

台南仁德附近歸仁等地民眾質疑原已編列的幼兒園工程預算還有規畫案「已偷偷撤銷」。「被撤銷我們都不知道、反而財團先知道！」在地市議員郭鴻儀、附近各里里長都質疑所謂評估項目及數值都未公開透明，地方擔心決策黑箱作業；且面對鄰近鄰里人口顯著成長，「市府未善盡調查與說明義務，明顯失職」。