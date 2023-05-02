快訊

召喚「天上聖母瑪利亞」！日本的媽祖信仰東西方混搭

HTC「未上市高階手機」擁1億畫素鏡頭！實機外流照驚動網友：啥年代的手機

猴痘再增12例本土個案 2萬瓶疫苗5月中到貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 市府澄清

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署、抗議仁德幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」，要求不得撤銷，預定地不得廢除徵收，保護現有綠地與幼兒園設置。市府澄清「並無任何廢止徵收規畫」。目前所設步道及運動設施持續提供地方居民使用，新建仁德國小附幼會再審慎進行設置評估。

今天在地市議員郭鴻儀、附近各里里長居民連署陳情，拉布條抗議高呼「還我幼兒園、守護原有綠地」，聲明如果市政府不懸崖勒馬、回應地方民意，將有更多人到市政府抗議。

市府教育局表示，仁德區鄰近東區，生活便利，新建房舍與移入人口持續增加，文小1用地位處適中，評估未來仍有設校使用需求，因此「即使有民眾申請廢止徵收，基於維護學生受教權益優先考量原則，並無任何廢止徵收規畫」。

教育局指出，至於原爭取在文小1學校用地新建仁德國小附幼，因近兩年該區公幼招生仍有缺額，因此暫緩新建，「惟考量該區未來新增幼兒就近入園需求，會再審慎進行設置評估，請市民放心」。

台南仁德附近歸仁等地民眾質疑原已編列的幼兒園工程預算還有規畫案「已偷偷撤銷」。「被撤銷我們都不知道、反而財團先知道！」在地市議員郭鴻儀、附近各里里長都質疑所謂評估項目及數值都未公開透明，地方擔心決策黑箱作業；且面對鄰近鄰里人口顯著成長，「市府未善盡調查與說明義務，明顯失職」。

台南仁德國小增設附設幼兒園案，先前已獲國教署核定3111萬元預算，原定明年年8月前取得設立許可開園，預計新建幼兒園3班76名學生。地方質疑教育部國民及學前教育署「暗中開公共化幼兒園112-115年目標值研商會議」決議撤案，永康勝利、佳里信義國小附設幼兒園案也被撤銷。

台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影
台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 ，市府緊急澄清。記者周宗禎／攝影

幼兒園 台南 教育局

延伸閱讀

影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

台南乾旱未雨農產品質引憂 市議員：提早做好因應

五一前夕 黃偉哲：逐步增人力 減輕清潔隊員工作負擔

不滿用電大戶條款無助減碳 環團告經濟部開庭

相關新聞

影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署抗議，要求仁德國小附設幼兒園案不得撤銷，文小一預定地不得廢除徵收，保護現有...

台南捷運第一期藍線環評現勘 拚2026年動工

交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估也進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查，以...

台南第一條捷運第一期藍線進入環評 環保署實地勘查

台南第一條捷運第一期藍線綜合規畫交通部已完成初審，環境影響評估也進入環保署實質審查程序，環保署今天邀請環評委員及專家學者...

台南仁德抗議幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」 市府澄清

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署、抗議仁德幼兒園經費用地遭「黑箱撤銷」，要求不得撤銷，預定地不得廢除徵收，...

大專暑期工讀看嘉啦！80個公部門工讀機會月薪2萬6千起

嘉義縣政府為使青年學生提前接觸職場體驗，認識就業環境，培養職場核心職能，今年提供80個公部門工讀機會，薪資每月2萬640...

雲林女性十大癌症乳癌高居第一 縣府送禮券揪婦女篩檢

乳癌、子宮頸癌分居雲林縣女性十大癌症發生率第一、九名，定期篩檢可降低死亡率，為鼓勵未篩女性站出來，雲林縣府將送禮券鼓勵篩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦