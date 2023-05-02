大專暑期工讀看嘉啦！80個公部門工讀機會月薪2萬6千起

嘉義縣政府為使青年學生提前接觸職場體驗，認識就業環境，培養職場核心職能，今年提供80個公部門工讀機會，薪資每月2萬6400元，報名即日起至5月26日止，詳情請洽嘉義縣政府勞青處。

暑假是求職工讀旺季，近日頻傳國人求職遭受騙，嘉義縣政府今年規畫22場次校園求職及防詐騙宣導，整合各所屬機關職缺，提供青年學生族優質暑期工讀，累積未來進入職場能量，讓自己工讀安全，也讓家長安心。

勞青處長陳奕翰呼籲，求職或打工一定要先看清楚契約再簽約，應徵工作時可先查詢公司是否有合法登記，面試時若要求扣押證件、繳交保證金、辦理指定信用卡等絕不要交出，有任何疑問可撥打求職防騙諮詢專線05-3621165或上台灣就業通網站。

勞青處指出，青年求職記住「3要準備」，要蒐集應徵公司資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺資訊是否合理；在面試應徵時，謹記「7不原則」，不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用、不非法工作，以確保掉入詐騙的陷阱中。