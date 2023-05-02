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影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影
台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署抗議，要求仁德國小附設幼兒園案不得撤銷，文小一預定地不得廢除徵收，保護現有綠地與幼兒園設置。地方質疑黑箱作業，原已編列的預算還有規畫案「偷偷撤銷」。

「被撤銷我們都不知道、反而財團先知道！」在地市議員郭鴻儀、附近各里里長都表示不知情，且所謂評估項目及數值都未公開透明，地方質疑決策黑箱作業；且面對鄰近鄰里人口顯著成長，市府未善盡調查與說明義務，明顯失職」。市長黃偉哲表示，此案地方有誤解，已要求教育局盡速澄清說明。

台南仁德國小增設附設幼兒園案，先前已獲國教署核定3111萬元預算，原定明年8月前取得設立許可開園，預計新建幼兒園3班76名學生。不料教育部國民及學前教育署「暗中」開「公共化幼兒園112-115年目標值研商會議」決議撤案，永康勝利、佳里信義國小附設幼兒園按也被撤銷。

郭鴻儀表示，地方稱正義公園的仁德都市計畫文小一預定地，現由仁德國小與仁德區公所維護管理，為仁德都會區難得的綠地空間，擁有廣闊草地、綠蔭步道、籃球場、機車考照練習場等多功能休閒園區。地方質疑，若遭廢止徵收，原地主只要歸還30年前的徵收費用，即可取得土地，利益極大，且撤案後，立即就有建商與地主提出申請廢止徵收，是否有不明勢力介入？

市議員郭鴻儀、仁義里里長鍾銘洋、一甲里里長楊富田、仁義社區發展協會理事長鍾志明、總幹事余文輝、一甲社區發展協會理事長蔡建南等地方人士上午與附近民眾兩百多人連署反對，要求市政府給個說法。

郭鴻儀說，先前他向教育局質疑的時候，教育局長斬釘截鐵說「不可能廢止徵收」，但是因為過程實在太不合理，地方鄉親原本以為明年就有幼兒園了，沒想到都不知道這件案子已經被暗中撤銷，而且建商也申請要進駐，政府事先也沒有跟地方溝通，也沒說明理由，難怪地方稅群情激憤。

郭鴻儀說，這塊預定地面積廣達2.2公頃，是緊鄰市區少有的完整綠地，附近也有分別在興建300、200戶的建案，附近三個里人口已經超過兩萬人而且這裡人口持續增加，根本沒有少子化的問題。

台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影
台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影
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台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影
台南仁德幼兒園經費、用地傳「黑箱撤銷」地方抗爭。記者周宗禎／攝影

幼兒園 教育局 黃偉哲

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