台南永康蛋黃區有公墓 朱正軒：加速遷葬帶動開發

台南市議員朱正軒今天在民政局業務質詢，指永康區二王公墓位於永康蛋黃區，鄰市總圖書館及永康創意園區，未來還有永康全民運動中心進駐，但數十年來遲未推動遷葬，致使該區域市地重劃進度延宕，連帶影響住宅區新闢及公園綠地等公設開發，要求民政局加速遷葬進度。

民政局姜淋煌局長指出，遷葬作業預計從今年6月至9月辦理墳墓補償金清冊，若墳墓有墓主認領並自行起掘遷葬，便能在7月至9月申請補償金並選定塔位，公告後未有墓主認領的墳墓，將會在10月至12月與無主墳墓一同由永康區公所代為起掘遷葬。

生命事業科長許博森表示，二王公墓內的基督教墓園共1400餘門，將待文化資產價值評估後再行作業，若市府有滾動調整，地政局將擇日召開地方公開說明會。