聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南永康蛋黃區有公墓 朱正軒：加速遷葬帶動開發
台南市議員朱正軒今天在民政局業務質詢，指永康區二王公墓位於永康蛋黃區，鄰市總圖書館及永康創意園區，未來還有永康全民運動中心進駐，但數十年來遲未推動遷葬，致使該區域市地重劃進度延宕，連帶影響住宅區新闢及公園綠地等公設開發，要求民政局加速遷葬進度。
民政局姜淋煌局長指出，遷葬作業預計從今年6月至9月辦理墳墓補償金清冊，若墳墓有墓主認領並自行起掘遷葬，便能在7月至9月申請補償金並選定塔位，公告後未有墓主認領的墳墓，將會在10月至12月與無主墳墓一同由永康區公所代為起掘遷葬。
生命事業科長許博森表示，二王公墓內的基督教墓園共1400餘門，將待文化資產價值評估後再行作業，若市府有滾動調整，地政局將擇日召開地方公開說明會。
朱正軒說，二王公墓是台南先人們的長眠地，在發展區域的同時，必須尊重先祖及文化保存，建請市府務必以高品質工程來遷移先祖墳塚。他強調，二王公墓市地重畫有助於拓展台南市的蛋黃區，重畫工程完竣將取得更多公園綠地及公設用地，再加上永康全民運動中心、壘球場、網球場的運動場區，可望為市民打造最佳的運動聚落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言