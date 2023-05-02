台南全新藝術團體台江藝術部落協會 首場創作展在七股
台江藝術部落協會是由一群來自台南及全台各地的藝術家與藝術贊助友人共同發起的民間團體，2021年11月成立，首場創作展即日起展出到五月底，每周五、六開放，地點在七股十份社區楊明忠雕刻館。
協會表示，協會成立以來，以七股十份社區楊明忠雕刻館的鳥屋工作室為基地，用理念耕耘台南的人文風景，用藝術開創接軌世界的舞台，期盼以藝術進駐的型態，翻轉當地產業價值，展現水域人文觀光的願景，讓藝術與美學生活化。
展出60多件繪畫作品，參與展出的藝術家有楊明忠、杜英淑、王美霞、劉登和、林珍玫、殷金罄、蘇玟慧、陳暐婷、黃瀅真、蕭翠真、王鳳龍、阮琦寶、李綉雲、楊玲真、孫麗媛、張乃彰、劉于新、陳瑞美等18人。
展出主題「小羊的旅行」象徵小羊越過山稜、走過水岸，也走出一條條屬於自己的生命旅行之路，而以藝術部落集合雅愛藝術美學的朋友，群策群力，為自己的土地栽種的一朵藝術之花。
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