寫給城市的情書 黃偉哲以《城市的微光》向勞工致敬

今天是51勞動節，台南市長黃偉哲在臉書發出《城市的微光》微影片，並寫到「這部影片是台南環保局的同仁拍攝，用心記錄著夥伴們鉅細靡遺的日常，也是寫給這座城市的情書。」

黃偉哲在臉書寫著，這部影片不僅感謝每張勞動的容顏，為城市的奉獻；也感謝每滴勞動的汗水，為台灣的付出。文末寫上「感謝您，台灣最堅定而樸實的力量，祝您勞動節快樂。」

影片一出，網友紛留言「拍的太感人了」、「裡面的男主角是住我家隔壁的世民，那些漫步過的街道，帶來城市最感動的日與夜」、「今天即使是勞動節，還是正常收運垃圾唷！」、「向偉大的環保隊員們致敬」。

黃偉哲也在留言羅列政績，說台南市失業率六都最低，輔導企業進用身心障礙人士，達150%，六都第一；還有做工行善團，媒合職業工會為弱勢修繕房屋186戶。

並舉出促進勞動參與及就業的績效，台南市勞參率2022年上半年為61.1%，相較2021年的60.1%，提升了1%，且2022年上半年失業率3.6%，與台中市並列六都最低。

2022年前半年舉辦2場次大型就業博覽會，計有188家廠商提供1萬5663個就業機會數，平均初媒率52.42%。台南也成立職業安全衛生處，執行2930次勞檢，揪出553家違法單位等。