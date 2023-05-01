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種電種到成空塭？台南藍軍轟 農業局：ECFA政策失敗所致

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員許至椿今天質疑魚塭種電，種到成空塭。圖／擷取畫面
台南市議員許至椿今天質疑魚塭種電，種到成空塭。圖／擷取畫面

台南市農業局今天在市議會做農漁產銷專案報告，市議會國民黨團怒批，農地種電、魚塭種電，養殖龍膽石斑和虱目魚的魚塭，沒有日照缺乏水空氣日光的光合作用，不是長不大就是死亡，魚塭成「空塭」，台灣未來如何面對糧食危機？對中國大陸的敵對態度，是扯農漁友外銷的後腿，學學南韓外銷絕不靠北韓。

市府農業局表示，根據科學研究，種電和虱目魚產量沒有必然因果關係，反倒是根據統計資料，台南虱目魚養殖面積大減，是在前總統馬英九力推ECFA政策卻屢遭中國棄單所致。目前台南虱目魚養殖面積約4500公頃，產量約2萬6000公噸，產值達19.5億，皆為全國第一。

市議員蔡育輝指出，台灣人要有志氣，一定要提升農漁產品，不要用農藥重產銷履歷，高品質的農漁產品就不怕外銷檢驗不合格問題，若真的外銷碰壁，中央就要用超收的稅收，直接收購滯銷的農漁產品。

市議員許至椿說，台灣水果加工品多樣又深受消費者青睞，農業局應多補助輔導，台南魚塭1萬4千公頃左右，養殖虱目魚、台灣鯛、龍膽石斑，目前一部分魚電共生，影響鹹水養殖需要日照的虱目魚和龍膽石斑非常大，於需要水需要空氣和日照才能產生光合作用，所以魚塭種電下去這個魚塭就失去養殖功能，靠水車靠流水魚絕長不大，以後會發生糧食危機。

農業局指出，近年來因漁民提高育成率，同步減少放養量，今年養殖面積只約3611公頃，比前年面積4547公頃少，且所得也有保障；若和馬英九時代推行ECFA政策失敗後，從7千多公頃一路下滑，且大陸食言棄單，致使許多漁民損失慘重相比，根本天差地遠。

種電 台南

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