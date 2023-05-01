景致美補缺憾 台灣本島極西國聖燈塔力拚闢停車場

台灣本島極西點台南七股國聖港燈塔去年重建完成，吸引不少人來朝聖，不過長期以來缺乏停車位，讓遊客傷神。雲嘉南濱海國家風景區管理處說，全案癥結卡在用地取得，持續努力中，力拚明年闢建簡易停車場及臨時遊客服務中心。

國聖港燈塔前身是曾文塔台，最早在1938年啟用，1957年重建，後因海潮侵蝕及颱風襲擊，1969年三度遷建到頂頭額沙洲現址，為沿海船隻導航，因燈塔老舊去年一度拆除重建，去年11月重新啟用，塔高維持原來32點7公尺。

除雲嘉南濱海國家風景區管理處設有「極西．集希」郵筒，真的可以寄信，台南市政府觀光旅遊局另設置「極西藝術地標」，希望帶動極西觀光。尤其燈塔北面相鄰頂頭額汕，長年積沙風化起伏，如置身在孤寂沙漠，有「台灣撒哈拉」絕美景致，近年吸引重機騎士、自行車友、婚紗攝影及網帥網美造訪。國聖港燈塔因沒腹地停車不易，僅靠曾文溪堤防道路約8米寬進出，近來遊客日增，停車問題浮現，立委郭國文等人都多次關切。

遠從台中騎重機來的張先生載著女友來訪，兩人說，高聳燈塔搭配眼前無涯沙土還可遠眺前方的台灣海峽，真的是無敵美景，但停車難，真的讓人吃足苦頭。開車來的台南劉先生說，將車停在1公里外，「當是在散步」，他苦笑說，停車問題不解決，真的發展觀光彷彿缺一角。