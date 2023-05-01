彰化南瑤宮進香團循笨港古香路 今晚步行抵北港朝天宮

彰化市南瑤宮徒步進香團昨天出發，今晚抵達北港朝天宮，受到廟方董事會及各界熱烈歡迎，曾中斷20多年的兩廟欣喜恢復交香。南瑤宮表示，到笨港進香已兩百多年歷史，尤其明天將抵祖家廟的南港天后宮「換龍袍」，是南瑤宮進香的重頭戲，更是國內宗教一大特色。

彰化南瑤宮「徒步百年古香路」笨港進香之旅，昨天上午起駕，數千人組成的龐大隊伍，預計7天6夜經彰化、雲林與嘉義等25個鄉鎮市，全程來回約300公里。

南瑤宮進香團由進香主委南瑤宮管理人也是彰化市長林世賢帶領下，「南瑤媽」神轎陣頭隊伍今天進入雲林縣境，沿著雲林西螺、土庫，晚間八時抵北港朝天宮，北港各界出動大批陣頭迎駕，鑼鼓喧天熱鬧滾滾，北港朝天宮董事長蔡咏鍀迎接並一起將南瑤宮「香擔」迎送進廟。今晚將駐駕朝天宮，明天一早起駕到嘉義縣南港天后宮目的地，循古禮進行「換龍袍」儀式。

南瑤宮清末起，每年號召數萬人徒步到北港朝天宮進香，是早年全國規模最大的進香團，直到約30年前，因一些誤會中斷了百年進香盛舉。直到2014年兩廟重搭情誼之橋，南瑤宮恢復南行香路。

北港地區文史人士黃水水說，南瑤宮起源於現今嘉義縣新港鄉南港村的天后宮，早年稱為南瑤宮的祖家廟，和北港朝天宮僅北港溪一溪之隔，每年進香回到天后宮祖家廟，都會為媽祖換神衣，換上新衣的「南瑤媽」再回彰化，所以百年徒步進香「換龍袍」的歷史，相當有意義，也傳為國內媽祖宗教信仰一大特色。