粉紅花瀑石斛蘭 為百年嘉義公園換春裝

自上周起嘉義公園溜冰場旁的石斛蘭陸續綻放，朵朵粉紅花串掛枝頭，為前來運動遊憩的市民帶來驚喜。嘉義市政府建設處表示，嘉義公園入口磚牆的石斛蘭將於下周接力綻放，為百年嘉義公園點綴春意；嘉義公園的西湖、火車頭意象區及參道廣場改造，也正式開放，在遊憩賞花同時，感受有百年歷史公園的新生。

建設處表示，嘉義公園對嘉義人而言有獨特的記憶與情懷，有百年歷史的嘉義公園生態豐富，春賞石斛蘭、秋賞楓，每個季節都有不同的美，是許多嘉義人從小遠足、寫生的景點，更是畫家陳澄波名作「嘉義遊園地」的原型。市府近年著手改造公園，以藝術裝置點綴公園重現陳澄波「鳥籠」原貌、修繕太空城堡遊戲區、噴水池並「修舊如舊」重現尿尿小童原貌。