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粉紅花瀑石斛蘭 為百年嘉義公園換春裝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義公園石斛蘭盛開。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園石斛蘭盛開。圖／嘉義市政府提供

自上周起嘉義公園溜冰場旁的石斛蘭陸續綻放，朵朵粉紅花串掛枝頭，為前來運動遊憩的市民帶來驚喜。嘉義市政府建設處表示，嘉義公園入口磚牆的石斛蘭將於下周接力綻放，為百年嘉義公園點綴春意；嘉義公園的西湖、火車頭意象區及參道廣場改造，也正式開放，在遊憩賞花同時，感受有百年歷史公園的新生。

建設處表示，嘉義公園對嘉義人而言有獨特的記憶與情懷，有百年歷史的嘉義公園生態豐富，春賞石斛蘭、秋賞楓，每個季節都有不同的美，是許多嘉義人從小遠足、寫生的景點，更是畫家陳澄波名作「嘉義遊園地」的原型。市府近年著手改造公園，以藝術裝置點綴公園重現陳澄波「鳥籠」原貌、修繕太空城堡遊戲區、噴水池並「修舊如舊」重現尿尿小童原貌。

嘉義公園第二期改造後啟用，不僅讓百年小西湖美景重生，並解決小西湖季節性水質以及暴雨時期排水問題，帶來穩定、清澈的水質，也將過去停放SL21號火車頭的平台在保留鐵道元素的設計下，改建為適合親子一同遊玩的沙坑，以金屬剪影裝置藝術結合老照片讓大小朋友在堆沙同樂時重溫對於火車頭的記憶。改建過後的參道廣場則保留嘉義公園神社軸線，增設排水溝改善排水功能，加大樹穴，為樹木保有成長茁壯的空間，讓綠意陪伴嘉義公園邁向下一個百年。

重現火車頭意象沙坑。圖／嘉義市政府提供
重現火車頭意象沙坑。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園重現小西湖美景。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園重現小西湖美景。圖／嘉義市政府提供
改建後的參道廣場。圖／嘉義市政府提供
改建後的參道廣場。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園石斛蘭盛開。圖／嘉義市政府提供
嘉義公園石斛蘭盛開。圖／嘉義市政府提供
親子沙坑。圖／嘉義市政府提供
親子沙坑。圖／嘉義市政府提供

嘉義 石斛蘭

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