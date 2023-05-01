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寵愛媽媽！南市觀遊局6景區推母親節優惠方案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案。圖／南市觀旅局提供
母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案。圖／南市觀旅局提供

母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案，母親節除了送禮物討媽媽歡心外，也可帶媽媽來台南小旅行，享受景點店家提供的專屬節日優惠。

優惠活動如下：

●黃金海岸廊帶公園：5月13、14日至「鯤喜灣卡丁車」帶媽媽消費一律享9折優惠。

●安平遊憩碼頭：5月13、14日1樓「HOLA安平～果然是你」餐廳及2樓「東牧景觀餐廳」，帶媽媽消費並打卡享9折優惠。

●龜丹溫泉體驗池：5月14日媽媽入園適用全票者，享半票優惠、適用半票者，享6折優惠，另湯屋優惠900元(媽媽身分限1間)。

●雙春濱海遊憩區：5月13、14日帶媽媽出遊除贈送媽媽園區產品抵用券1張外，南市母親入園以優惠票收費，其他縣市母親入園以市民票收費。

●葫蘆埤自然公園：5月13、14日1樓「錢來也商店」帶媽媽來店消費一律享9折優惠；2樓「葫畔空間」餐廳打卡或於Google Maps留言「跟媽媽出來玩」，享「飲品」及「霜淇淋」同品項第2杯半價優惠。

●德元埤荷蘭村：5月1日－31日露營區推出「5月感謝媽媽月，好禮1+1+1」方案，露營即送2瓶牛樟芝飲，2帳同行1帳半價，懶人露營套餐第2帳減600元；另外5月1日至14日於餐廳消費滿1000元送紐登斯優格飲1瓶。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，引進民間資源、創意及活力活化景區，提供遊客更豐富多元服務，進而帶動周邊發展，一直是市府努力的目標，此次參與母親節優惠方案的店家，都是市轄景區以全區或部分空間委託經營管理或出租等方式招攬的經營業者，每家經營各有特色，而且景區有位於市區也有位於鄉間，有在海邊、在湖畔也有在山區，完全可以依照媽媽們的喜好，挑選出遊地點。

現台南也推出「我挺你、超值玩翻台南」徵件活動活動，如果旅遊後有想推薦的台南旅遊方案歡迎來投稿，有機會得到最高1萬3千元的旅遊基金，不想投稿的話，也可以在行前參考別人投件票選的遊程，規劃自己的台南的小旅行，再搭配「住宿台南滿6000買1晚送1晚」優惠方案，就更超值了。

台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)、「我挺你超值玩翻台南」徵件活動可上活動網址(https://contest.bhuntr.com/tw/13000tainan/home/)查詢。

母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案。圖／南市觀旅局提供
母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案。圖／南市觀旅局提供

台南 餐廳 母親節

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