寵愛媽媽！南市觀遊局6景區推母親節優惠方案

母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案，母親節除了送禮物討媽媽歡心外，也可帶媽媽來台南小旅行，享受景點店家提供的專屬節日優惠。

優惠活動如下：

觀光旅遊局代理局長林國華表示，引進民間資源、創意及活力活化景區，提供遊客更豐富多元服務，進而帶動周邊發展，一直是市府努力的目標，此次參與母親節優惠方案的店家，都是市轄景區以全區或部分空間委託經營管理或出租等方式招攬的經營業者，每家經營各有特色，而且景區有位於市區也有位於鄉間，有在海邊、在湖畔也有在山區，完全可以依照媽媽們的喜好，挑選出遊地點。

現台南也推出「我挺你、超值玩翻台南」徵件活動活動，如果旅遊後有想推薦的台南旅遊方案歡迎來投稿，有機會得到最高1萬3千元的旅遊基金，不想投稿的話，也可以在行前參考別人投件票選的遊程，規劃自己的台南的小旅行，再搭配「住宿台南滿6000買1晚送1晚」優惠方案，就更超值了。