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想做才做？嘉義市議員建議成立動物管理科 加強1959宣導

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員黃思婷建議市府要成立動物管理科，專責處理動物相關業務。圖／翻攝畫面
嘉義市議員黃思婷建議市府要成立動物管理科，專責處理動物相關業務。圖／翻攝畫面

嘉義議員黃思婷今天在市議會定期會上表示，有關動物問題愈來愈來多，市府應設立動物管理科專責單位，她也接獲市民反映遇到動物問題打1959與1999專線覺得都一樣，不明白這有什麼不同？建設處長田長沛表示，會以專責專職人員協助寵物問題。1959專線是全台統一的動物保護專線，會加強宣導。

黃思婷說，在上個臨時會曾提出要市府成立動物專責單位，市府回文因農委會成立動物管理科，市府將增加4名人力專責辦理寵物管理業務，希望這4名人力落實在動物相關業務上。她認為連中央都成立動物管理科，為何市府沒法成立相關單位？一直附屬在農牧科下無法因應實際上民眾的需求。又處理動物相關業務1959專線被許多市民反映，不明白與1999有何不同？相對的人力要用在相對的人力上，而不是把人力亂用。

她表示，雖然中央對地方政府有人力總額的管制，所以很難再成立科室，但市長在施政報告時表示今年預計會成立勞青處，令人不解，「是不是你們想做才能做，不想做就不做，這樣是所謂的友善城市嗎？」

田長沛表示，成立新科室是比較大的議題，現在能做的是將增加的4名員額編制在農牧科，專職專責處理動物相關業務。1959專線是全台統一的動物保護專線，實際上1999也可以聯絡到，會加強宣導1959專線。

寵物 嘉義 議員

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