快訊

欣興傳放無薪「圓夢假」 勞動部說重話：搞奇怪名目也沒用、違法就罰

全程閩南語對答 郭台銘南部搏感情：不要喊郭董，叫我「阿銘」

屁妹拿香蕉「要餵不餵」騙大象4次！下秒制裁降臨當場噴飛 畫面極度舒適

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市每日垃圾缺口450噸 30萬噸暫存要近20年才處理完

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，南市環保局長許仁澤今天下午在議會專案報告，提對策，市議員提出質詢。記者鄭惠仁／攝影
台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，南市環保局長許仁澤今天下午在議會專案報告，提對策，市議員提出質詢。記者鄭惠仁／攝影

台南市每天垃圾量1800公噸，透過兩座焚化廠及鄰近縣市焚化廠處理，尚有450公噸缺口，已出現垃圾無處倒情形，環保局今天專案報告，提因應策略，包括強化垃圾分類資源回收、輔導事業廢棄物減量、降低停爐次數、焚化爐更新等。議員建議，在溪北增設焚化廠，以及加速SRF廢棄物處理能源化，徹底解決台南垃圾問題。

市議員吳通龍表示，現在暫存這麼多垃圾，過了20年都氧化，可能還無法處理，建議在溪北另設一座焚化廠，蔡育輝指容量不夠，造成事業廢棄物亂丟，問局長是否能夠設置，局長表示還要深入評估。

李偉智說，垃圾這麼多，即使兩座焚化廠完成更新爐，也僅多出2萬噸，覺得南市要解決垃圾問題充滿困難。周麗津表示子母車對大樓垃圾很有幫助，但子母車不足，應增設，局長表示會增加子母車。蔡育輝、陳秋宏表示，工業區本應設置焚化爐，要求落實這一規定，並加速固體再生燃料SRF廢棄物處理能源化，以解決事業廢棄物不處理問題。

局長許仁澤表示，台南市可燃燒日垃圾量1800噸，其中事業廢棄物400噸，目前城西、永康兩座焚化廠處理量是1350噸，缺口450噸，部分請鄰近縣市焚化廠處理，為此，加強資源回收、垃圾減量以及更新焚化廠的焚化爐，等完成更新，焚化量超過垃圾量2萬噸。由於目前每日都有垃圾因無法處理要暫存，現已累積到30萬噸，因此要燒掉這些日積月累的垃圾，可能要20年。

許澤仁說，為此落實事業廢棄物減量措施，輔導產業設置回收設備，目前已輔導12家產源回收塑膠再利用，並包含輔導無法再利用的廢塑膠能以SRF高效能燃料化處理。另焚化廠要歲修，每次歲修20至50天，透過管理措施減少歲修次數，2020年至2021年歲修停爐8次，到了2022至2023年將降為7次，增加8千噸處理量；規畫2024至2025降為6次，增加1萬6千噸處理量。

他表示，今年加強廢樹枝、廢家具再利用，今年預計肥料化2915噸、燃料化6771噸，另設木料銀行，領料600噸，預計明年度去化量1萬5千噸，減輕焚化廠的壓力。

台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，南市環保局長許仁澤今天下午在議會專案報告，提對策。記者鄭惠仁／攝影
台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，南市環保局長許仁澤今天下午在議會專案報告，提對策。記者鄭惠仁／攝影
台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，部分打包暫存，已累積為30萬噸。圖／南市環保局提供
台南市垃圾量已飽和，每天尚有450噸缺口，部分打包暫存，已累積為30萬噸。圖／南市環保局提供

廢棄物 焚化爐 台南

延伸閱讀

台南乾旱未雨農產品質引憂 市議員：提早做好因應

盛傳投入台南第一選區立委選舉 郭信良「10個字」回應

黃偉哲提前老人健保免費 綠肯定、藍嗆「為賴清德選總統」

88槍擊起訴王文宗 藍營蔡育輝嗆：怎不查2.5億光電利益？

相關新聞

「重返古笨港」 再現清代貿易風華

台南藝術大學與日本東京大學跨國合作考證的「重返古笨港」新書昨天發表，文史界一起見證古笨港的歷史定位，北港耆老林永村等人將...

粉紅花瀑石斛蘭 為百年嘉義公園換春裝

自上周起嘉義公園溜冰場旁的石斛蘭陸續綻放，朵朵粉紅花串掛枝頭，為前來運動遊憩的市民帶來驚喜。嘉義市政府建設處表示，嘉義公...

寵愛媽媽！南市觀遊局6景區推母親節優惠方案

母親節即將來臨，台南市觀光旅遊局在6景區推出母親節優惠方案，母親節除了送禮物討媽媽歡心外，也可帶媽媽來台南小旅行，享受景...

想做才做？嘉義市議員建議成立動物管理科 加強1959宣導

嘉義市議員黃思婷今天在市議會定期會上表示，有關動物問題愈來愈來多，市府應設立動物管理科專責單位，她也接獲市民反映遇到動物...

南市每日垃圾缺口450噸 30萬噸暫存要近20年才處理完

台南市每天垃圾量1800公噸，透過兩座焚化廠及鄰近縣市焚化廠處理，尚有450公噸缺口，已出現垃圾無處倒情形，環保局今天專...

人生進入下半場如何面對 吳志揚：棒球故事啟發人生

雲林縣長期推廣棒球運動，縣內已有31所縣立學校成立棒球隊，中華職棒大聯盟前會長吳志揚讚譽雲林是國內棒球發展的重要基地，他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦