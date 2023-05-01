南市每日垃圾缺口450噸 30萬噸暫存要近20年才處理完

台南市每天垃圾量1800公噸，透過兩座焚化廠及鄰近縣市焚化廠處理，尚有450公噸缺口，已出現垃圾無處倒情形，環保局今天專案報告，提因應策略，包括強化垃圾分類資源回收、輔導事業廢棄物減量、降低停爐次數、焚化爐更新等。議員建議，在溪北增設焚化廠，以及加速SRF廢棄物處理能源化，徹底解決台南垃圾問題。

市議員吳通龍表示，現在暫存這麼多垃圾，過了20年都氧化，可能還無法處理，建議在溪北另設一座焚化廠，蔡育輝指容量不夠，造成事業廢棄物亂丟，問局長是否能夠設置，局長表示還要深入評估。

李偉智說，垃圾這麼多，即使兩座焚化廠完成更新爐，也僅多出2萬噸，覺得南市要解決垃圾問題充滿困難。周麗津表示子母車對大樓垃圾很有幫助，但子母車不足，應增設，局長表示會增加子母車。蔡育輝、陳秋宏表示，工業區本應設置焚化爐，要求落實這一規定，並加速固體再生燃料SRF廢棄物處理能源化，以解決事業廢棄物不處理問題。

局長許仁澤表示，台南市可燃燒日垃圾量1800噸，其中事業廢棄物400噸，目前城西、永康兩座焚化廠處理量是1350噸，缺口450噸，部分請鄰近縣市焚化廠處理，為此，加強資源回收、垃圾減量以及更新焚化廠的焚化爐，等完成更新，焚化量超過垃圾量2萬噸。由於目前每日都有垃圾因無法處理要暫存，現已累積到30萬噸，因此要燒掉這些日積月累的垃圾，可能要20年。

許澤仁說，為此落實事業廢棄物減量措施，輔導產業設置回收設備，目前已輔導12家產源回收塑膠再利用，並包含輔導無法再利用的廢塑膠能以SRF高效能燃料化處理。另焚化廠要歲修，每次歲修20至50天，透過管理措施減少歲修次數，2020年至2021年歲修停爐8次，到了2022至2023年將降為7次，增加8千噸處理量；規畫2024至2025降為6次，增加1萬6千噸處理量。