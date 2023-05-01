嘉縣辦理水井納管 傳有業者私自收規費 縣府提醒勿信

嘉義縣推行水井納管，近日有畜牧場業者反應，鑿井業者聲稱自己是縣府委託廠商，持有地下水鑿井營業登記證，直接向畜牧業者收取水權登記申請文件，還替縣府另收取規費數千元；縣府澄清，以上均屬不實，民眾若有疑慮可電洽水利處承辦人員陳建菘，電話05-3620123，分機8767。

縣府水利處指出，依據經濟部水利署修正「地下水管制辦法」第17條賦予權限，從110年10月1日起至113年9月30日，受理早於99年8月4日前就已開始使用的水井納管業務，符合納管資格的既有水井依據「水權登記收費標準」規定，不用收取提送水權登記2700元規費。

縣府水利處統計，嘉義縣有1358家合法畜牧場，截至今年4月，已接洽1037家合法畜牧場，其中有483家配合輔導，資格符合且資料齊備後，請合法鑿井業者輔助完成抽水試驗表及裝置量水設備，經工作團隊辦理履勘及文件審核後，向縣府提送水權登記申請共有74口水井，目前已核發54張水權狀。

此外，若未在明年9月30日前申請納管既有水井，將回歸地下水管制辦法第5條規定辦理，鼓勵及早提出99年8月4日前取得的畜牧場登記證、畜禽飼養登記證、農業用地容許作畜牧設施使用，或其他佐證水井既存文件，至網站http://wellregist.thl.ncku.edu.tw/WellRegister.aspx深秋水井納管水權登記，將由成大研發基金會團隊接洽，提供諮詢及協助。

縣府水利處強調，為協助符合納管資格的水井提出水權登記，委託「財團法人成大研究發展基金會」工作團隊及其協力廠商「儀翔光電科技有限公司」，包括既有水井納管資格認定、水權登記申請文件整備、初審及提送，抽水試驗、量水設備諮詢、水井履勘、辨識標籤貼紙等事項。

實際流程則為，合法畜牧場符合既有水井資格且水權登記申請文件準備好後，將向具有地下水鑿井營業登記證的鑿井業者實施抽水試驗，由業者將抽水試驗紀錄表加入水權登記申請文件，電話通知成大研發基金會工作人員後前往收取申請文件，並不會額外收取規費。