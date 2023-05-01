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一顆簡體字氣球空飄到雲林 從這些字判讀並非偵察球

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供
麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供

中共偵察氣球也漂來台灣？雲林縣麥寮濁水溪出海口生態園區，前天該園區的巡守志工隊員依例巡守時，在一棵木麻黃上看見一顆很大的紅色氣球，並綁有一塊布條，因氣球不小，直徑超過1公尺，乍看下以為是美國的中共偵查氣球縮小版，經從樹上取下，才確認可能是對岸慶賀開工用的布條，但飄到台灣來也真誇張，巡守隊員最後以垃圾回收處理。

雲林縣濁水溪出海口去年完成溪砂定砂工程，成效極佳，林木成長草地綠茵，包括東方白鸛等保育類等許多候鳥紛紛棲居河床區，找回濁水溪生態，當地麥寮鄉環保人士發起成立濁水溪河川巡守志工隊，不同期分班巡視河床區，以維護生態區環境。

巡守志工隊員也是麥寮鄉民代表吳明宜今天說，前天下午他們依慣例到生態區巡視，無意間在防風林的一棵木麻黃樹上，看到一顆紅色大氣球卡在樹梢，隊員好奇靠近一看，氣球上並綁有一條寫著簡體字的布條，大家感到驚奇，一以為是中共偵測氣球，竟也飄來台灣，趕緊其他隊員前來協助，設法把紅氣球取下。

這顆紅氣球直徑超過1公尺，綁著一條約1.5公尺的紅布條，隊員仔細一看，布條寫著「鴻運昌盛 李文發合家賀」，隊員猜測是對岸某個工程開工或新店開幕，所施放的慶賀氣球，竟也飄到台灣來，隊員均感詑異，怎麼飄那麼遠？

吳明宜在確認氣球沒問題後，隊員就以一般垃圾回收。這件濁水溪中共氣球驚魂記，今天貼到網路，引來網友笑聲一片。

麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供
麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供
麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供
麥寮濁水溪出海口生態園區發現一顆寫有簡體字的空飄氣球掛在樹梢，引起河川巡守志工驚奇。圖／吳明宜提供

濁水溪 巡守 中共

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