一顆簡體字氣球空飄到雲林 從這些字判讀並非偵察球

中共偵察氣球也漂來台灣？雲林縣麥寮濁水溪出海口生態園區，前天該園區的巡守志工隊員依例巡守時，在一棵木麻黃上看見一顆很大的紅色氣球，並綁有一塊布條，因氣球不小，直徑超過1公尺，乍看下以為是美國的中共偵查氣球縮小版，經從樹上取下，才確認可能是對岸慶賀開工用的布條，但飄到台灣來也真誇張，巡守隊員最後以垃圾回收處理。

雲林縣濁水溪出海口去年完成溪砂定砂工程，成效極佳，林木成長草地綠茵，包括東方白鸛等保育類等許多候鳥紛紛棲居河床區，找回濁水溪生態，當地麥寮鄉環保人士發起成立濁水溪河川巡守志工隊，不同期分班巡視河床區，以維護生態區環境。

巡守志工隊員也是麥寮鄉民代表吳明宜今天說，前天下午他們依慣例到生態區巡視，無意間在防風林的一棵木麻黃樹上，看到一顆紅色大氣球卡在樹梢，隊員好奇靠近一看，氣球上並綁有一條寫著簡體字的布條，大家感到驚奇，一以為是中共偵測氣球，竟也飄來台灣，趕緊其他隊員前來協助，設法把紅氣球取下。

這顆紅氣球直徑超過1公尺，綁著一條約1.5公尺的紅布條，隊員仔細一看，布條寫著「鴻運昌盛 李文發合家賀」，隊員猜測是對岸某個工程開工或新店開幕，所施放的慶賀氣球，竟也飄到台灣來，隊員均感詑異，怎麼飄那麼遠？