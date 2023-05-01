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台南親子嘉年華來報到 527一起和YOYO家族Fun玩

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府訂於5月27日舉辦大型親子嘉年華活動，市長黃偉哲今天為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府訂於5月27日舉辦大型親子嘉年華活動，市長黃偉哲今天為活動暖身。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府連續2年舉辦大型親子嘉年華活動，受到民眾熱烈迴響及好評，今年活動將再度歡樂登場，市長黃偉哲今天帶著東森YOYO家族超人氣香蕉哥哥、KIWI姐姐、卡通明星，與立人國小附幼小朋友跳舞同歡，邀請大小朋友5月27日來永華市政中心西側廣場同樂。

黃偉哲表示，台南是有愛有溫度的城市，為拉近親子距離及增進情感交流，持續規畫優質的親子活動，5月27日將攜手YOYO家族16名哥哥姐姐及8組卡通大明星輪番動感唱跳，也有親子共遊闖關攤位抽獎品。

教育局長鄭新輝說，此次活動將由YOYO明星與市長帶領大遊行為活動揭幕，當天設有超過30個帳棚攤位，提供趣味闖關、定點定時於舞台上唱跳表演及有獎徵答等活動，並結合市府各局處提供育兒資訊、消防警政宣導及親子旅遊等多元資訊攤位，打造專屬於親子遊玩戶外活動空間。

親子嘉年華活動5月27日上午10時於永華市政中心西側廣場舉行，持續各項趣味闖關、唱跳表演及有獎徵答等活動至下午4時。考量孩子活動的安全性，活動周邊在南島路的部分區域有車流管制，為避免交通壅塞，可多搭乘大眾運輸至會場。

台南市政府訂於5月27日舉辦大型親子嘉年華活動，市長黃偉哲邀請大小朋友來同樂。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府訂於5月27日舉辦大型親子嘉年華活動，市長黃偉哲邀請大小朋友來同樂。記者鄭惠仁／攝影

親子 卡通 黃偉哲

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