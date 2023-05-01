台南親子嘉年華來報到 527一起和YOYO家族Fun玩

台南市政府連續2年舉辦大型親子嘉年華活動，受到民眾熱烈迴響及好評，今年活動將再度歡樂登場，市長黃偉哲今天帶著東森YOYO家族超人氣香蕉哥哥、KIWI姐姐、卡通明星，與立人國小附幼小朋友跳舞同歡，邀請大小朋友5月27日來永華市政中心西側廣場同樂。

黃偉哲表示，台南是有愛有溫度的城市，為拉近親子距離及增進情感交流，持續規畫優質的親子活動，5月27日將攜手YOYO家族16名哥哥姐姐及8組卡通大明星輪番動感唱跳，也有親子共遊闖關攤位抽獎品。

教育局長鄭新輝說，此次活動將由YOYO明星與市長帶領大遊行為活動揭幕，當天設有超過30個帳棚攤位，提供趣味闖關、定點定時於舞台上唱跳表演及有獎徵答等活動，並結合市府各局處提供育兒資訊、消防警政宣導及親子旅遊等多元資訊攤位，打造專屬於親子遊玩戶外活動空間。