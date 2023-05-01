台南乾旱未雨農產品質引憂 市議員：提早做好因應

大陸陸續暫停台灣鳳梨、文旦、虱目魚等農漁產品進口，台南是農漁產生產的的重要縣市，市府如因應受到關注，南市農業局今天在市議會專題報告，提出產銷概況及配套措施，但議員批「只產沒銷」，要求市府為農漁民開闢更大的銷路，解決問題。

農業局長李建裕表示，南市鳳梨種植面積1707公頃，產量近6萬公噸，約占全台15%；芒果6935公頃，產量8萬公噸，全台占比50%；文旦1112公頃，產量2萬500多公噸，占比27%。

農漁產品以虱目魚、白蝦、石斑魚苗、文蛤為主，其中虱目魚養殖面積4420公頃，占比51.7%；台灣鯛1215公頃， 占比29.7%，文蛤3251公頃，占比36%，白蝦1381公頃，占比72%。

李建裕說，南市果品口碑好、品牌形象鮮明，因此分流至國內銷售，以及和其他國際市場通路合作，媒合擴大採購。他表示，去年鳳梨盛產時價格略跌，但算平穩，目前鳳梨價格從1台斤15元到20餘元不等，無滯銷問題。今年芒果開花茂盛，結實率觀察中，但注意缺水可能果實較小問題；文旦的產量觀察中，但文旦大果收購已籌備中，並媒合果汁加工。

目前外銷面作為，組織潛力廠商參加國際展覽，如東京食品展洽談媒合國外通路，輔導加工品開發、包裝改善、採洽、國際認證等，打進國外市場。

市議員陳昆和、蔡育輝、穎艾愛達利、尤榮智、郭鴻儀、林燕祝等人要求市府除了協助農民生產外，更要加強銷售通路的拓展，蔡筱薇則要求加強冷鏈；陳怡珍、周奕齊關心乾旱可能對芒果的影響，要求市府能注意及提前因應。黃昭勝則請農業局應做好產期調整，不要讓農民盲目種。許至椿認為市府在濱海鼓勵大量種電，勢必使養殖面積大量減少，並質疑漁電共生下除了產量受影響，品質也會受影響。杜素吟及郭鴻儀關心缺水下竹筍產量受影響，建議應有補助措施。蔡育輝認為台灣人要有志氣，把品質、銷路做好最重要，不要什麼事都怪大陸。