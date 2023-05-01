味蕾喚醒長輩記憶 新營醫院辦互動懷舊課程

衛生福利部新營醫院失智社區服務據點，針對失智長輩，互動式情境教學；安排一系列在地文化、懷舊課程，透過糕餅品嘗，邀請長者希望一起回憶探索曾熟悉的味道。

新營醫院近日邀文史研究者張耘書主講，她曾作《台南府城餅舖誌》、《台南媽祖信仰研究》等文化研究叢書。在「傳統糕餅」與「生命禮俗」兩大主題中，張耘書透過敘事、繪畫、手作等互動式情境教學，及糕餅品嘗、手卡為輔助媒介，喚起長者深遠的記憶。

張耘書擁有多年教學經驗，她將社區樂齡大學、文化走讀等多元教學與多媒材導入失智社區據點，同時運用圖像鮮明的自製圖卡吸引長輩目光，有效提升長輩認知刺激與感知。

長輩除了忘我地融入遊戲式互動教學情境之中，對糕餅品嘗更感興趣，有些平日沉默的長輩，味蕾被喚醒了，興高采烈地談著自己對糕餅的記憶與自己的生命故事。張耘書更講述著嫁娶、吃餅、滿月、周歲、拜拜等傳統祭祀與生命禮俗，問答互動增加了長者參與感與趣味性，也安排手作輕土紅龜糕吊飾促進長者小肌肉靈活度與觸覺，為據點帶來懷舊的氛圍。

新營醫院精神科主任許博彥表示，醫院失智據點長者，大半輩子都生活在台南這塊土地上，南台灣文化懷舊課程介入，可以引發長輩對在地文化的共鳴，對於認知、情緒與人際之間的互動交流有很大的提升作用。也盼能提供家屬支持力量、減少不安與焦慮，得到喘息與改善生活品質。