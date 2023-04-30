毅然放棄穩定公職 茶農三代青創投入時尚茶館

嘉義市近年風格小店林立，木都巷弄中的咖啡廳、為老宅注入新生的餐飲潮店等，為城市帶來滿滿青創活力，原嘉義市政府建設處職員吳雅雯也是茶農三代深受這股青創風潮影響，毅然放棄穩定公職返鄉，於嘉義縣中埔鄉開設時尚茶館「宅意」；市長黃敏惠為新店開幕送上祝福，也期待「宅意」讓所有前來的人感受到「家的意義」，讓更多人品嚐嘉義滋味。

市長黃敏惠表示，近年來嘉義市越來越多風格獨具的咖啡店，帶著青年主理人的好品味，隱身於街頭巷尾，青年們以自己的創意，為民眾開啟另一種感受城市的途徑。嘉義市的成功經驗，為「宅意」茶館帶來啟發，有土木專長的主理人吳雅雯發揮所長，以美學概念結合純白木質時尚的裝修風格，形塑屬於當代年輕人品茶、買茶、賞茶生態空間。

黃敏惠表示，放棄安穩公職不易，但勇於返鄉創業、面對挑戰，貢獻所長在熱愛的事物更困難。期待「宅意」茶館讓每位前來的人感受到屬於「宅」的家的意義，結合嘉義茗茶讓更多人在啜飲茶飲時，享受嘉義好茶的品質、品嚐生活，也品味到一座城市背後豐饒的人文。

吳雅雯表示，選擇放棄公職時，曾擔心過是不是放棄了一份穩定工作，但總是想起市長黃敏惠對於年輕朋友創業的支持與勉勵，決定趁年輕，勇敢給自己一個實踐理想的機會，先前更曾在「開嘉市集」設攤，向許多年輕顧客介紹好茶。希望「宅意」能以年輕、時尚的空間，打破以往單純聚會、會館場所的傳統茶館形態，重新定義喝茶風潮，也發揚祖父與父親吳信忠創立經營的「上意茶業」招牌，讓更多人品味來自瑞峰茶區好茶的甘醇。

吳父吳信忠表示，「宅意」，是2代人的接力，有家風的傳承，也有精神的寄託，期待宅意能營造像家一樣讓人心動，溫暖心間的喝茶空間。