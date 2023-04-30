日教育團參觀嘉市特色小學 期待未來前景

嘉義市文雅國小推動國際教育累積交流達35個國家，志航國小環教食農及人文創意偶劇等，各具教學特色，日前日本教育團前來參訪，日本櫻美林大學副校長田中義郎教授表示，「感受到學生的多元學習及朝氣蓬勃的成長，學校的前景令人期待」

市府表示，日本教育參訪團包含東北大學名譽教授荒井克弘、東京櫻美林大學副校長田中義郎及株式會社日能研高木幹夫總裁及7名各領域專業教師計10人，希望能到台灣學校參訪，了解課程教學現場的「台灣經驗」。透過中正大學教育學研究所長鄭勝耀的牽線，訪問嘉義市文雅國小及志航國小。

文雅國小校訂課程以「在地出發國際連結」為主軸，尤其在國際教育的推動，累積交流過國家達35國，參加台灣大學國際學伴計畫，連結與來自歐、亞、美、非各洲27個國家，108名交換學生進行文化交流。另從2011年起參加日本藝術壁畫交流專案，已完成19幅交流壁畫，於2020年被大會評選為全球三大壁畫交流典範小學之一，更在東京奧運的比賽展場展出。日本參訪團觀賞每幅壁畫，對於呈現的不同主題及內容，印象深刻。

文雅國小五年級學生賴敬棠與同學一起向日本訪客展示數學桌遊，賴敬棠說，能和日本老師交流很開心，當完成數學積木組合的時候非常有成就感。六年級李宜婷與蔡詠勝向來賓展示凱比機器人的A I課程，第一次在日本客人面前演示，雖然緊張，透過翻譯老師介紹是個難得經驗。

志航國小深耕「環教食農、三好品格、人文創藝，與健康永續」課程多年，2021學年度獲得國家環境教育獎殊榮，2022學年度起嘉義市英資中心設置，學校積極擴展國際交流、成立跨域教學團隊與由中外籍英語教師指導的全方位學習的「T.O.P Pilot」學生社團，目前與加州Alice Birney小學已進行3項共同課程。獲得全國學生創意偶劇比賽傳統布袋戲組特優的「偶劇團」也為來賓們帶來精彩的「寶蓮燈」片段。

指導老師蘇建中以中日英語向來賓介紹布偶的種類「生、旦、淨、丑」並帶領大家體驗操偶。學生展示Micro:bit聲控自走車與凱比機器人香草辨識的A I社團課程；四年級老師盧慧鈴與六年級老師吳雅婷分享數學領域結合科技教學，日常使用多種線上教學平台協助學生學習數學的策略與作法，日方參訪團也就此提出討論與對話。校長鄭宛鈺表示，雖然時間不長，學生因為不斷準備而學習，也讓教學團隊獲得相當難得的專業對話。