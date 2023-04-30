要求和她合照 黃偉哲看到自家黑妞復刻版忍不住抱一下

福智關廟護生教育示範園區、中華民國保護動物協會及福智藝術文創今天舉辦「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動，期盼各界一起參與，將關愛動物及尊重生命的理念深根下一代。有名飼主帶來超萌小黑狗，神似市長黃偉哲自家「黑妞」小時候的模樣，市長見到後忍不住詢問能不能一起合照。

黃偉哲表示，關愛動物及尊重生命要從這一代人做起，透過這樣的活動，把觀念傳遞給下一代，讓小朋友從小養成多吃蔬食、愛護動物及尊重生命的習慣，並進一步發揮在待人處事上，相信能夠讓未來的環境更永續發展；他強調，市政府也會持續與各界合作，深耕愛護動物及尊重生命的理念。

福智關廟護生教育示範園區長期推動愛護動物與環境永續理念，去年舉辦的歡樂蔬食派對引起熱烈迴響，今年則推出「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動，邀請飼主帶著萌寵家人一起來聚會。今日的「萌寵生命故事分享—愛與綠相會」活動內容豐富，其中「萌寵生命故事廊」，傳遞人與萌寵相伴的感人故事；「萌寵同樂會」邀請萌寵與主人裝扮照並舉辦票選。「萌寵照護講座」則邀請中華民國動物保護協會秘書長李朝全，分享如何善待萌寵家人，並由訓練師黃連發說明如何與萌寵溝通及教育陪伴。

台南市動物防疫保護處也在現場提供萌寵義診、免費犬貓狂犬病預防注射及萌寵晶片登記，還有狗飼料試吃包及諮詢服務等，期望藉由活動關心寵物照養福利及環境永續。