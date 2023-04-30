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工商建研會和溫蘋基金會攜手助學 連續12年6000學子受惠

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮大合照。圖／嘉義市政府提供
「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮大合照。圖／嘉義市政府提供

中華民國工商建設研究會與溫蘋社會福利慈善事業基金會每年捐助善款幫助弱勢家庭孩子穩定就學，12年來協助逾5000名學子安心就學。上午於嘉義市文化中心音樂廳聯合舉行「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮，有來自雲嘉南地區高中職、國中小及家扶中心等500名學子受惠。嘉義市長黃敏惠頒發獎助學金勉勵學子，並號召各界共襄盛舉，將愛心繼續傳遞下去。

市長黃敏惠表示，傳愛助學活動12年來幫助學生超過5000名，有受獎的孩子在長大後也加入志工團隊，將溫暖傳給需要的人，讓愛世代傳承，這就是愛最大的力量。來自社會各界溫暖的愛鼓勵弱勢家庭的孩子為將來努力打拼，也幫助孩子們安心、穩定的就學，期待這份集結社會大眾力量的溫暖能繼續守護嘉義孩子的未來。

建研會理事長也是溫蘋基金會董事長江溫良表示，助學傳愛活動邁入第12個年頭，以嘉義市為核心，將愛心與溫暖散播到每個角落。

今天活動邀請新港國小以非洲鼓團開場，並邀請嘉義市宣信國小那音合場團演出，以優美的樂音，為活動帶來溫馨歡快氣氛。

「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮合照。圖／嘉義市政府提供
「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮合照。圖／嘉義市政府提供
「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮頒獎合影。圖／嘉義市政府提供
「快樂建研 傳愛助學」優秀青少年獎助學金頒獎典禮頒獎合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠為學生代表頒獎。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠為學生代表頒獎。圖／嘉義市政府提供

嘉義 愛心 弱勢家庭

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