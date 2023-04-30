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嘉縣60台重機組迎娶隊伍 場面壯觀吸睛

中央社／ 嘉義縣30日電

嘉義重機車友李家瑋今天與雲林縣劉怡均結婚，新郎因熱愛重機成立車隊逾7年，上午迎娶新娘，車隊成員出動約60台重機到嘉義市飯店迎娶新娘，場面壯觀，沿途吸引民眾目光。

嘉義縣東石鄉從事洗衣店的39歲新郎李家瑋，因熱愛騎重型機車，在一次重機車隊出遊時，認識在銀樓工作的34歲劉怡均，2人交往4年後，決定共組家庭，於今天辦理結婚儀式。

李家瑋上午與嘉義重機禮車隊伍自東石鄉鰲鼓社區出發，並在水上鄉北回歸線太陽館與其他重機車友會合，車友從南到北聚集，前往新娘劉怡均下榻的嘉義市飯店後，重機隊伍再護送新人禮車一路返回東石鄉舉辦婚禮，60台重機沿路迎娶畫面，場面浩大，吸引民眾目光。

李家瑋表示，因愛好騎乘重機，7年多前組車隊，時常與車友出遊，在一次前往南投武嶺遊玩時，認識住在雲林縣土庫鎮的劉怡均，今天看見車友們一路護送並陪同迎娶，內心很感動。

劉怡均指出，與李家瑋交往後，時常騎乘重機與車友出遊，今天有那麼多車友騎重機來祝福，十分高興，也覺得很新鮮、特別，更讓這場婚禮留下難忘回憶。

重機 嘉義 東石

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