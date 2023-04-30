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雲林30名新住民媽媽辛苦持家 捐肝、學手語...超感人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林30名新住民模範母親，辛苦持家，每個人背後都有一段感人故事，今天接受縣府表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林30名新住民模範母親，辛苦持家，每個人背後都有一段感人故事，今天接受縣府表揚。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府今天表揚新住民模範母親，30名飄洋過海的新住民母親，展現堅強意志，辛苦撐起一個家，每個人背後都有一段感人故事，現場溫馨感人。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣新住民人口1萬6千多人，新住民母親遠渡重洋，千里迢迢來到雲林落地生根，期待透過表揚肯定她們化解語言隔閡、文化衝擊、生活差異，憑著隻身力量奉獻每個家庭。

今年榮獲新住民模範母親表揚，有越南籍17名、大陸8名、印尼4名、印尼華僑1名。其中越南籍黎氏青瑞，因丈夫肝硬化，必須手術換肝，為挽救丈夫生命決定捐肝，術後老公仍不幸離世，當年她才35歲，1人負起家庭重擔，兩個年幼小孩及婆婆靠她照顧，為增加收入，無休上班且還常加班很晚才回家，母兼父職把孩子拉拔長大，幸好孩子乖巧爭氣，目前都順利考上大學。

印尼籍吳細妹，丈夫小兒麻痺，育有3女1子，照顧家人之外還負責家中養豬場；長女天生聽覺異常，她除忙於工作，還要陪孩子到啟聰學校就讀，還擔任鄰長以及聲暉協進會理事及志工，投入公益為民服務，她白天忙家務，為能和孩子溝通，晚上還到學校進修，學習手語，用心良苦。

印尼籍謝夢音，教公是聾啞人士，跟先生只能用手語交談，公婆只懂台語，而陪伴她的只有兩冊基本華語日常用語，僅靠著這兩本書學起新語言。婚後與先生開了一家快餐店，扶養三個孩子長大，如今都已大學畢業。因親身經歷，深深體會語言不通帶來的無助，工作之餘常到各機關幫忙通譯。

民政處長蕭德恕表示，跨國婚姻面臨許多挑戰，30名跨國來台的媽媽，感動人心的生命經驗，令人敬佩，她們刻骨銘心故事值得表揚和學習，期待藉由這溫馨的一刻祝福偉大的媽媽。

榮獲今年雲林新住民模範母親：黎朋愿、全九玲、龔蘇碧、吳瑞櫻、李麗華、鄧玉水、陳氏娣、 李月清、黎氏青瑞、吳細妹、韓莉、陳麗菁、阮氏金軒、蔡細妹、蔣金榮、俞娟、黎氏芳、阮金蒓、曾郭嬌、李氏美玲、鄭明雅、吳秋萱、溫春梅、范氏合、梅玉珠、黃清竹、王艷、楊佳芯、謝夢音、朱淑珍。

印尼籍吳細妹，丈夫小兒麻痺，養育4名子子還負責家中養豬場；長女天生聽覺異常，她除忙於工作，晚上還到校學手語，陪孩子到啟聰學校就讀。記者蔡維斌／攝影
印尼籍吳細妹，丈夫小兒麻痺，養育4名子子還負責家中養豬場；長女天生聽覺異常，她除忙於工作，晚上還到校學手語，陪孩子到啟聰學校就讀。記者蔡維斌／攝影
越南籍黎氏青瑞，不僅隻身辛苦持家，加班賺錢維持家計撫育孩子長大，還捐肝給丈夫，偉大情操，令人敬佩。記者蔡維斌／攝影
越南籍黎氏青瑞，不僅隻身辛苦持家，加班賺錢維持家計撫育孩子長大，還捐肝給丈夫，偉大情操，令人敬佩。記者蔡維斌／攝影

新住民 印尼 雲林

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