跨國研究古笨港史冊出爐 獲歷史定位化解爭議

第1本歷經20年蒐集並由台南藝術大學與日本東京大學跨國合作考證的「重返古笨港」史冊，今天開箱出爐，史界一起見證古笨港的歷史定位，深感欣悅；史冊的完成除歸功考證團隊辛勞，北港文史耆老林永村將數十年來心血蒐集珍藏的2萬多片古笨港遺址出土文物，捐給雲林縣政府，讓考證文史的重大工程得以完成，更為人稱許。

「一磚一瓦全是文史人士一片片辛苦追回來的！」投入笨港文史研究超過30年的75歲北港文史耆老林永村回顧手中收藏近3萬片出土文物的經過，感觸良深，今天看到出土文物考證終能付梓成冊，喜悅全寫在臉上。

他說，北港朝天宮前中央市場重建，挖出古笨港遺址，除有完整埋於地下的屋舍建築，遍地無數的瓷碗陶盤、磚瓦古物，令文史界欣喜若狂，當年建商全部丟棄，文史人士風雨追蹤，甚至遠赴20多公里外的棄土場，一一將文物再找回，或有自己出錢出力把被人挖走的文物買回來，合計收集近3萬件殘片。

2019年林永村有感文物管理不易，憂心大家苦心收集的文物再淪為「廢棄物」，決定把其中2萬6千多片完整的文物全數捐給雲林縣政府，縣府為讓珍貴古物標本有嚴謹的學術研究，自籌經費委託台南藝術大學藝術史學系教授盧泰康團隊，與日本東京大學教授堀內秀樹等日本學者跨合作，歷經4年深入整理研究編撰，終讓《重返古笨港》史籍得以出刊。

今天新書發表會，副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、林永村、盧泰康以及東京都埋藏文化財研究中心主任調查員長佐古真也、石神井公園故鄉文化館長小林克、台大人類學系教授黃川田修等日本學者共襄盛舉，一同見證古笨港歷史開箱出爐。

「古笨港歷史篇章再添濃墨重彩的一筆！」陳璧君感謝耆老林永村的無私捐贈，也感謝考證團隊的辛勞，不僅梳理出笨港歷史的脈絡，甚至透過跨國合作，讓笨港史從國內擴及到整個亞東的歷史定位，深具意義。謝淑亞也說，目前縣府邀百餘名學者積極編研雲林縣志，「重返古笨港」的完成，對縣志及笨港文史的推展助力很大。

盧泰康說，古物經過台、日雙方學者精細測量、繪圖研究，反映出古笨港在清代的貿易與交流情況，揭示先民的生活樣貌、審美品味與物質文化的多重面向。「重返古笨港」為中、日雙語，分上、下兩冊，上冊「遺物編」涵蓋瓷、陶器、磚瓦、糖漏、骨貝類、金屬器、木器等基礎資料，下冊「研究編」收錄台灣與日本學者的研究論文。

盧泰康說，古文物見證歷史也傳達文化信息，反映先人的生產、生活、信仰，提供珍貴的文化遺產，期許透過這次的研究出版，讓笨港不再只屬於地方記憶，而是透過文化資產來為台灣說故事給全世界聽。