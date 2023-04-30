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五一前夕 黃偉哲：逐步增人力 減輕清潔隊員工作負擔

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動。記者鄭惠仁／攝影

明天是五一勞動節，台南市環保局工會今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動，市長黃偉哲也致贈肉粽，感謝隊員的辛勞，他說，維持市容乾淨整潔，清潔隊員功不可沒，市府會傾聽隊員心聲與建言，逐步解決人力及機具設逐步解決人力及機具設，盼減輕清潔隊員的工作負擔，提供合理的工作環境。

黃偉哲說，環保局工會日前有來拜會，雙方討論人力情況、新機具的採買等事宜，他也承諾，市府會做好做詳細的規畫，依序滾動檢討，逐步改善問題。

黃偉哲也說，前陣子開幕的「全台最美公署」藏金閣2館，2樓就規畫為清潔隊員的辦公室，希望隊員們在結束一天辛苦與疲憊的工作後，能擁有舒適優質的休息環境。

環保局表示，清潔隊員工作內容五花八門，除了平日的資源回收、垃圾清運外，還有市容清潔、清溝、大型家具載運、防疫消毒等工作，若少了清潔隊員，城市運作將可能陷入停擺。明天就是勞動節，市長特別致贈全市清潔隊員肉粽，也期許隊員們未來繼續秉持專業及負責的精神，展現更優質的服務品質。

台南市環保局工會場家庭日活動在龍崎文衡殿廣場舉辦，有600多人參加，市議員郭鴻儀、鄭佳欣也到場同樂，慶祝勞動節。

台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動，市長到場慰勞清潔隊員辛勞。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動，市長到場慰勞清潔隊員辛勞。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局工會慶祝勞動節，今天在龍崎文衡殿廣場舉辦會員家庭日活動。記者鄭惠仁／攝影

勞動節

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