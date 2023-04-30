全台60重機車友送祝福 洗衣店長李家瑋迎娶美嬌娘

今天上午嘉義縣市街頭出現長長的重機車隊，原以為是車聚，沒想到有輛結著紅綵轎車在重機的簇擁下出現，原來這是迎親隊伍，算一下約有60輛重機，引來路人圍觀拿起手機拍攝；也是重機車友的新郎李家瑋說，「看到這麼多車友及重機到場相挺，很爽！」一旁的新娘劉怡均說，「很新鮮」。

年約39歲新郎李家瑋是嘉義縣東石鄉人，經營洗衣店，愛好重機，成立車隊7年多，年約34歲新娘劉怡均雲林縣土庫鎮人，銀樓業者，2人在朋友的介紹下有次重機出遊到武嶺時相識，交往4年後互訂終身。