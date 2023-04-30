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全台60重機車友送祝福 洗衣店長李家瑋迎娶美嬌娘

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
坐在轎車內的新人將在重機車友的陪同下完成終身大事。圖／讀者提供
坐在轎車內的新人將在重機車友的陪同下完成終身大事。圖／讀者提供

今天上午嘉義縣市街頭出現長長的重機車隊，原以為是車聚，沒想到有輛結著紅綵轎車在重機的簇擁下出現，原來這是迎親隊伍，算一下約有60輛重機，引來路人圍觀拿起手機拍攝；也是重機車友的新郎李家瑋說，「看到這麼多車友及重機到場相挺，很爽！」一旁的新娘劉怡均說，「很新鮮」。

年約39歲新郎李家瑋是嘉義縣東石鄉人，經營洗衣店，愛好重機，成立車隊7年多，年約34歲新娘劉怡均雲林縣土庫鎮人，銀樓業者，2人在朋友的介紹下有次重機出遊到武嶺時相識，交往4年後互訂終身。

平常2人共乘重機與車友四處車聚，也因此決定以在重機車友的祝福下完成終身大事，今天早上10點，車隊隊員出動60部重機浩浩蕩蕩到嘉義市新悅花園飯店娶新娘，場面壯觀。集合全台嘉義重機同好會成員，有來自宜蘭，也有高雄來的。

親友與新人一同於飯店前大合照。圖／讀者提供
親友與新人一同於飯店前大合照。圖／讀者提供
60部重機迎親聲勢浩大。圖／讀者提供
60部重機迎親聲勢浩大。圖／讀者提供
嘉義縣市街頭出現長長的重機車迎親隊伍。圖／讀者提供
嘉義縣市街頭出現長長的重機車迎親隊伍。圖／讀者提供
新郎李家瑋、新娘劉怡均因重機而相識。圖／讀者提供
新郎李家瑋、新娘劉怡均因重機而相識。圖／讀者提供
重機車友出動60部重機情義相挺迎親。圖／讀者提供
重機車友出動60部重機情義相挺迎親。圖／讀者提供
親友與新人一同於飯店前大合照。圖／讀者提供
親友與新人一同於飯店前大合照。圖／讀者提供

重機 嘉義 武嶺

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