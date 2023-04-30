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嘉縣議員創親子服務處 貓咪壁畫成打卡亮點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，畫師黃志偉（中）指導學童彩繪。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，畫師黃志偉（中）指導學童彩繪。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供

嘉義縣議員黃啟豪兌現選前承諾，今天啟用民雄服務處舉辦「豪有藝思」親子活動，吸引100多名親子參加，不僅有彩繪及氣球教學，服務處內壁畫，更邀請寺廟彩繪大師黃志偉，以民雄鄉舊地名「打貓」彩繪貓咪牆及Q版大士爺，打造獨樹一幟服務處親子空間。

呈現不同的民代服務處風貌，黃啟豪邀請在國內及東南亞均有寺廟彩繪作品的大師黃志偉，特別在民雄服務處內牆壁上，彩繪具民雄鄉宗教信仰的Q版大士爺像，以及農特產品包括美濃瓜、玉女小番茄、金桔及鳳梨等創作。

壁畫內有遠近馳名的民雄鵝肉及鳳梨酥，還以民雄鄉舊地名「打貓」的貓咪牆，每隻貓咪神情栩栩如生，吸引許多家長帶著小朋友前往參觀，數貓咪牆上總共有多少隻，成為打卡亮點。

活動採不放鞭炮擾民的園遊會形式，室內小朋友們拿著畫筆，畫師黃志偉指導將民雄意象彩繪在貓咪造型存錢桶，從中學習存錢的節儉美德；室外氣球達人老師周淑玲，教小朋友折出動物及卡通造型的創意氣球，充滿歡樂氣氛。

黃啟豪說，民雄親子服務處啟用，不僅兌現選前承諾，展現就近服務民雄鄉親的決心與重視親子教育的堅持，他已提案縣府在山區、海區及平原區布建「兒童福利服務中心」，營造縣內更有利於生育、養育、教育的優質環境。

嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，吸引百名親子到場參加。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，吸引百名親子到場參加。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用的民雄服務處內貓咪牆，成為親子打卡新亮點。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用的民雄服務處內貓咪牆，成為親子打卡新亮點。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪邀寺廟彩繪大師黃志偉，在服務處牆上彩繪民雄宗教信仰的Q版大士爺像及農特產創作。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪邀寺廟彩繪大師黃志偉，在服務處牆上彩繪民雄宗教信仰的Q版大士爺像及農特產創作。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，吸引百名親子到場參加。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供
嘉縣議員黃啟豪今啟用民雄服務處辦「豪有藝思」親子活動，吸引百名親子到場參加。圖／嘉義縣議員黃啟豪提供

親子教育 貓咪 黃啟豪

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