嘉縣議員創親子服務處 貓咪壁畫成打卡亮點

嘉義縣議員黃啟豪兌現選前承諾，今天啟用民雄服務處舉辦「豪有藝思」親子活動，吸引100多名親子參加，不僅有彩繪及氣球教學，服務處內壁畫，更邀請寺廟彩繪大師黃志偉，以民雄鄉舊地名「打貓」彩繪貓咪牆及Q版大士爺，打造獨樹一幟服務處親子空間。

呈現不同的民代服務處風貌，黃啟豪邀請在國內及東南亞均有寺廟彩繪作品的大師黃志偉，特別在民雄服務處內牆壁上，彩繪具民雄鄉宗教信仰的Q版大士爺像，以及農特產品包括美濃瓜、玉女小番茄、金桔及鳳梨等創作。

壁畫內有遠近馳名的民雄鵝肉及鳳梨酥，還以民雄鄉舊地名「打貓」的貓咪牆，每隻貓咪神情栩栩如生，吸引許多家長帶著小朋友前往參觀，數貓咪牆上總共有多少隻，成為打卡亮點。

活動採不放鞭炮擾民的園遊會形式，室內小朋友們拿著畫筆，畫師黃志偉指導將民雄意象彩繪在貓咪造型存錢桶，從中學習存錢的節儉美德；室外氣球達人老師周淑玲，教小朋友折出動物及卡通造型的創意氣球，充滿歡樂氣氛。