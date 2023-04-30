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旱災竹筍減產 農委會公告現金補助 每公頃4.1萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉轎篙筍枯黃，今年竹筍產量減逾2成。本報資料照片
嘉義縣阿里山鄉轎篙筍枯黃，今年竹筍產量減逾2成。本報資料照片

久旱不雨，嘉義縣多處竹林傳災損，大量竹葉乾枯掉落，竹筍產量也減少，農委會公告，針對大林鎮、竹崎鄉等8個鄉鎮，轎篙竹、麻竹、桂竹、綠竹及孟宗竹損失逾2成者，啟動天然災害現金救助，即日起至5月8日可至各地公所提出申請。

縣府指出，全縣竹子種植面積廣，今年受旱災影響嚴重，現金救助有8鄉鎮，包括嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、梅山鄉、中埔鄉、竹崎鄉、大埔鄉、大林鎮及民雄鄉，竹筍種類包含轎篙竹、麻竹、桂竹、綠竹及孟宗竹，請農民務必在5月8日前申請。

農業處表示，竹筍天然災害救助每公頃4萬1000元，損失率達2成以上可申請，每年救助以1次為限，需備身分證、存款簿，土地所有權人要帶證明文件，非所有權人要帶租賃契約書或土地使用同意書，或原住民保留地公函，即日起至5月8日假日也可申辦。

今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片
今年受乾旱影響，嘉義縣8個鄉鎮竹筍減產逾2成，農委會公告現金救助。本報資料照片

嘉義 身分證 災損

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