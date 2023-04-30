旱災竹筍減產 農委會公告現金補助 每公頃4.1萬元

久旱不雨，嘉義縣多處竹林傳災損，大量竹葉乾枯掉落，竹筍產量也減少，農委會公告，針對大林鎮、竹崎鄉等8個鄉鎮，轎篙竹、麻竹、桂竹、綠竹及孟宗竹損失逾2成者，啟動天然災害現金救助，即日起至5月8日可至各地公所提出申請。

縣府指出，全縣竹子種植面積廣，今年受旱災影響嚴重，現金救助有8鄉鎮，包括嘉義縣阿里山鄉、番路鄉、梅山鄉、中埔鄉、竹崎鄉、大埔鄉、大林鎮及民雄鄉，竹筍種類包含轎篙竹、麻竹、桂竹、綠竹及孟宗竹，請農民務必在5月8日前申請。