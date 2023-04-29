曾文水庫跌剩6% 南水局：抗旱最後一哩路會全力以赴

今年2月至3月間降雨偏少，累積雨量為71年來同期第4少，南部地區主要水庫集水區降雨僅為歷年同期4到6成，且低於百年大旱同期，南區水資源局表示，與各縣市政府、工業及農政單位從去年8月提前啟動節水、找水及多元供水等防旱應變作為，已有效降低旱象衝擊，目前已進入抗旱最後一哩路，持續以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標，全力以赴。

南水局在去年下半年與農政單位、台水公司及地方政府等單位合作採行農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等調控作為，已為主要水庫節省約1.8億立方公尺以上水量，但今年春雨除了創下71年來第4少的紀錄，也是20年來的新低，降雨情形依舊不理想。

為有效運用川流水及埤塘水源，與地方政府及農政單位合作，透過抽水機佈設及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，此外，也因應春雨不至及梅雨晚到可能情境，超前部署推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，相關抗旱井及跨區調度工程，經同仁全力趕工，已陸續上場並發揮預期效益，藉由多管齊下供水方式，增添南部地區保險水源，並紓緩旱象對南部地區用水衝擊。

南水局指出，目前正值南部地區抗旱最後一哩路，除了全年無休嚴控水庫出水量外，也提醒國人，旱象仍未緩解，在梅雨鋒面來臨降下甘霖之前，籲請民眾及各產業用水大戶持續配合政府採行相關政策，落實節水措施，養成節約用水好習慣。

根據最新即時水情，曾文水庫蓄水率6.42%，剩3245萬立方公尺，烏山頭水庫是5240萬立方公尺，合計為14%左右，南化水庫蓄水率約23%剩2075萬立方公尺，台南每日用水約100萬立方公尺，管控由曾文烏山頭出水63萬立方公尺，南化水庫出水37萬立方公尺，盡量延長水庫用水，能撐到汛期到來。

行政院副院長鄭文燦今天出席明延平郡王鄭成功來台362周年中樞祭典時也表示，要感謝黃偉哲市長所領導的市府團隊正在辛苦抗旱，他說，兩年前桃園市長任內遭遇百年大旱，石門水庫容量剩下約8％，經過一連串抗旱措施與天降甘霖，讓桃園百年大旱解除，也解除竹科斷水的危機。