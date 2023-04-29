高齡友善新據點 台南北區勝安社區多功能活動中心動土
台南市北區勝安香草公園內，將有全新社區高齡友善新據點！台南市長黃偉哲今天下午前往北區「勝安多功能社區活動中心」主持動土典禮，並期盼活動中心早日完工，提供周邊社區更寬敞、舒適的多功能空間，也期盼活動中心在妥善規劃之下，能夠發揮最大的功能。
勝安多功能社區活動中心由衛福部補助2400萬及市府自籌款3590萬，總計5990萬元，預定興建2層樓，規畫1樓設置社區關懷據點、樂齡教室、社區居民活動使用空間、2樓設置長照服務據點，總樓地板面積約306坪，預計明年度完工啟用，提供社區多元關懷與樂齡服務。
黃偉哲表示，期盼北區既有長照相關資源，例如成大的老人醫院，能夠與北區社區樂齡服務據點有更多的合作與交流，讓北區在地長照服務能夠更好、更全面。
市府表示，因應高齡化社會，積極深入社區設置長照據點，提供市民照顧上的支持與協助，打造在地化社會福利服務，期盼落實讓長者在熟悉的環境健康老化，提升長期照顧服務品質，讓台南長輩可以安心、安養、安好。勝安多功能社區活動中心在此理念之下，規畫樂齡友善空間，期盼完工後成為社區在地樂齡服務新據點。
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