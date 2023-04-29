考試也要神助 台灣府城隍廟首辦古禮迎考、為考生祈願

台灣府城隍廟今、明2日首度舉辦「求學迎考步步高陞」巡禮祈願廟宇文化系列活動，迎請府城隍爺及考功司爺、學政司爺坐鎮廟埕，爲大小考生祈願，台南市長黃偉哲表示，台語俗諺說的「要神也要人」，相信在城隍爺的保祐之下，考生將更有信心，如願考上心中理想的第一志願。

黃偉哲表示，5月考季來臨，國中會考、大學分科測驗、公務人員高普考、各種檢定考等接踵而來，預祝金榜題名，只要考生付出努力，用功讀書，相信都能獲得成就，，考生除自助之外，面對壓力時，也能仰賴各方信仰的精神扶持。

民政局表示，「求學迎考步步高陞」系列活動，特別安排5場限定的「求學迎考試仕亨通」巡禮祈願，由身著古書生袍，揹著竹簍的書生引領考生走一回「試仕亨通考陞之路」，從府城隍廟出發，訪清代台灣府考棚遺構，到孔廟禮敬至聖先師，再回到府城隍廟廟埕行「求學迎考」祈願禮。

創建逾350年的國定古蹟台灣府城隍廟是地方重要的信仰中心，廟方請出3.7公尺，重達300公斤，代表誠正信實，剛正不阿的大算盤及大鑼，安排考生敲鑼象徵「一鳴驚人」，摸珠代表「字字珠璣」，再走入搭建在廟埕的步步高陞門，與神對話許下心中願，完成祈願後，則會加贈一組象徵「聰明第一等」蔥醬油和「金榜題名智慧糕」。