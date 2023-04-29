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考試也要神助 台灣府城隍廟首辦古禮迎考、為考生祈願
台灣府城隍廟今、明2日首度舉辦「求學迎考步步高陞」巡禮祈願廟宇文化系列活動，迎請府城隍爺及考功司爺、學政司爺坐鎮廟埕，爲大小考生祈願，台南市長黃偉哲表示，台語俗諺說的「要神也要人」，相信在城隍爺的保祐之下，考生將更有信心，如願考上心中理想的第一志願。
黃偉哲表示，5月考季來臨，國中會考、大學分科測驗、公務人員高普考、各種檢定考等接踵而來，預祝金榜題名，只要考生付出努力，用功讀書，相信都能獲得成就，，考生除自助之外，面對壓力時，也能仰賴各方信仰的精神扶持。
民政局表示，「求學迎考步步高陞」系列活動，特別安排5場限定的「求學迎考試仕亨通」巡禮祈願，由身著古書生袍，揹著竹簍的書生引領考生走一回「試仕亨通考陞之路」，從府城隍廟出發，訪清代台灣府考棚遺構，到孔廟禮敬至聖先師，再回到府城隍廟廟埕行「求學迎考」祈願禮。
創建逾350年的國定古蹟台灣府城隍廟是地方重要的信仰中心，廟方請出3.7公尺，重達300公斤，代表誠正信實，剛正不阿的大算盤及大鑼，安排考生敲鑼象徵「一鳴驚人」，摸珠代表「字字珠璣」，再走入搭建在廟埕的步步高陞門，與神對話許下心中願，完成祈願後，則會加贈一組象徵「聰明第一等」蔥醬油和「金榜題名智慧糕」。
台灣府城隍廟表示，2天活動從早上9點至晚上6點，歡迎考生前來廟埕前自由參拜祈願，將贈送完成祈願的考生精美設計的考功學政智慧書卡和才高八斗小米禮，增強考生信心的同時也邀請民眾來認識廟內珍貴文物和建築特色。
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