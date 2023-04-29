不必在家等貨！台南郵局首設低溫智取櫃 5月再前進南科

低溫貨物不必擔心無人在家等候，台南郵局可以取貨。Panasonic布局智慧取件服務，首波試營運在台南郵局設立低溫智取櫃，同時推廣冷鏈與常溫智取櫃。選擇在鄰近台南火車站的成功路郵局設點，兼顧人流量與易達性，且與郵局i郵箱並列，期能跨溫層共創效益，為民眾帶來更加便利的新生活模式。

在台南市成功路郵局完成亮相後，Panasonic計畫在台南安裝第二組低溫智取櫃，地點選在善化郵局，預計於五月中下旬啟動試營運。本次選點鎖定南科人潮，希望隨著高科技產業聚落發展，同步帶起次世代智慧取件風潮。

Panasonic表示，民眾使用智取櫃服務，不僅免去必須在家收冷凍、冷藏件導致的不便與失溫風險，輕鬆取貨的同時，也可達到少接觸、少排放、少食物浪費，也節省物流業者運送時間，達成一站式送貨，並由智取櫃系統簽收，再也不用擔心無人收件後的重送成本。

民眾透過與郵局i郵購連結，完成線上付款後，即可等待商品送到選擇的取貨櫃點，回家途中隨手取貨省時便利，滿心期待的商品立刻到手。