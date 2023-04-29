雲林四湖神秘的黑森林 今揭開「海岸後花園」面紗

雲林三條崙保安林廣達175公頃，西側緊臨海堤，南北向長達9公里，已座落逾百年，高聳的防風林木，長年以來被視為有距離感的神秘森林，顯少人出入，南投林區管理處畫設2公頃作為生態園區，近年開放民眾進入種樹與蜜源植物，動物紛紛棲息，生態變更豐富，全區現已整合完畢，今起啟用，供鄰近學校及一般民眾入園參觀。

編號第1809號飛砂防止保安林於西元1919年編入保安林，至今超過百年歷史，大片林木矗立海提側邊，伴隨海風沙沙作響，自然卻又靜謐的狀態，神秘的令人只敢遠觀，是當地「最熟悉的陌生人」。

為了拉近保安林與大眾的距離，南投林管處3年多前導入保安林命名活動，公告以結合在地歷史文化，廣邀公、私部門和民眾一起集思廣益取名，經過多重關卡，該處終於有專屬自己的地名；三條崙保安林取其具昔日在地沙丘地形特色的意涵，且貼近許多青銀鄉民共同生活記憶，名字的誕生也讓環境跟當地人產生緊密情感連結。

南投林管處表示，其中的生態園區也在命名後開始進行生態植樹，包括栽種苦楝、黃連木、銀葉樹等20多種海岸林樹種，林緣帶則以耐鹽的海桐、黃槿及防風耐鹽的羅漢松、毛柿等為主，也依不同季節與花期，在園區路徑2側栽植苦檻藍、小花紫薇、紫薇與黃槿等開花樹木，同時也配置種植蜜源及鳥餌植物，吸引鳥類和動物到此棲息，順利提升生態與環境豐富面向。

硬體部分則整合保安林環境維護、社區管理介面，透過環境教育導入保安林核心價值，及社區志工參與巡護、監測等，四湖鄉公所也協助改善路面鋪面和排水設施，經3年多養護，生態園區今天終於成形啟用，未來搭配解說導覽牌誌，提供鄰近學校申辦戶外教學，假日則會開放民眾入區遊憩。