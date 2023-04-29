感念鄭成功精神 鄭文燦：明年400年 凝聚台灣更大共識

行政院副院長鄭文燦主持明延平郡王鄭成功來台362周年中樞祭典後，再出席鄭成功祖廟360周年眾神護台灣成功祭，鄭文燦表示，這是有特別的意義，1661年鄭成功登陸台南，開啟台灣歷史的一個重要起點；而1624年鄭成功出生及荷蘭人來台南，明年都是400年，台南400的重大活動，可以凝聚台灣更大的共識，讓台灣可以更好。

鄭文燦說，鄭成功1624年出生在日本平戶，7歲之後到中國泉州學漢學，20歲在南京國子監學習，那一年是中國歷史急轉直下的關鍵年代，他決定投筆從戎，連續17年以金門廈門做根據地，打到了南京，在1661年沒有可能反清復明後，決定渡過黑水溝到台灣。

1661年的台灣在台南有荷蘭人在淡水有西班牙人，那個年代台灣漢人移民還非常少，鄭成功部隊400艘船2萬5千人，趁著漲潮渡過台江內海，打進了普羅民遮城（現今赤嵌樓），經過9個月的圍攻，讓荷蘭當時第12任總督揆一和平投降，1661年4月29日鄭成功登陸日，是重要的台灣歷史的一個起點。

鄭文燦表示，鄭成功來到台灣14個月就去世，但在台灣鄭氏王朝3代22年留下很多典章制度，包括一府二縣屯田文教帶來很多的文化信仰和美食，明朝拜玄天上帝，鄭成功部隊拜媽祖中壇元帥三太子，還有飲食及文化，當時也融合進東亞的貿易，建立起新的起點，1661年鄭成功登陸是非常重要的。

「歷史走過來，緬懷歷史感念先人」，鄭文燦說，鄭氏祖廟建廟360周年眾神護台灣成功祭很有意義，「祖先的打拚，代代子孫安居樂業，保有民主」，全台近百間鄭成功廟，是歷史也是文化資產，在鄭成功保佑下讓台灣世世代代平平安安。

1624年鄭成功誕生、荷蘭人來到台南，剛好都是400年，台南400的大活動鄭氏宗親不要缺席。荷蘭人到紐約也是400年，到台灣也是400年，台南是台灣文化的故鄉也是台灣歷史的起點，400年台南祭，可以凝聚台灣更大的共識，讓台灣可以更好。