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1300人響應春季淨灘 台南安平觀夕平台沙灘變乾淨了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供

疫情解禁後，台南市環保局今天在觀夕平台舉辦大型春季淨灘活動，市長黃偉哲帶領民間企業團體、環保志義工、外籍人士等約1300人一同淨灘，2小時共清出650公斤廢棄物，較去年同期減少約5成，其中以蚵殼為最大宗，其次為碎竹木。

今年淨灘參與的單位包括南茂科技、奇美實業、璨揚企業及台銀人壽等共計30個單位，其中朝興啟能中心、樂憨之家皆是重度身心障礙者團體，他們為回報社會各界對身心障礙者的關心與協助，特別參加淨灘，希望為保護環境盡一己之力。

黃偉哲重視環保，每年淨灘活動從不缺席，黃市長除到場感謝各界熱心參與，更與外籍人士一同撿垃圾，用行動保護海洋、愛地球。

為呼應今年主題「淨灘無國界」，長榮大學帶了20名外籍學生到場響應，也有不少家庭總動員，由家長帶著小朋友蹲在沙灘上撿垃圾，用行動落實環保意識向下扎根。

環保局在會場設置許多宣導攤位，提醒民眾外出購物自備購物袋或是餐具，減少使用一次性塑膠袋、經過歷年來辦理淨灘，環保局發現民眾環保觀念已有所提升，沙灘的垃圾有大幅減少的趨勢，顯示市府推動環保教育成效顯著。

台南市政府自2021年起定期召開海岸漂流物清除工作會議，邀集中央及市府各單位，分工加速海漂物清除，2022年則清理逾4000公噸海岸廢棄物，民眾也感受到海岸沙灘真的變乾淨許多。

環保局長許仁澤指出，地球只有一個，呼籲大家儘量不使用一次性用完即丟的餐具或物品，隨手帶走使用過的東西及垃圾，讓環境變乾淨，地球才能永續。

台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在安平觀夕平台舉行春季淨灘，包括外籍人士1300人參與。圖／台南市環保局提供

淨灘 沙灘 廢棄物

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