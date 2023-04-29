嘉義親子牽手帆布畫 衛生局提醒家長留意幼兒過動症

注意力不足過動症 (ADHD)，是現代社會越來越常見神經發展障礙，盛行率達5到10%，嘉義市衛生局為提醒宣導家長留意幼兒生長學習情形，上午在文化公園諸羅印象牆舉辦「大手嘉小手-說說心理畫」帆布繪畫活動，吸引大批親子參加，熱鬧溫馨。

衛生局長廖育瑋說，注意力不足過動症 (ADHD)是現代社會越來越常見神經發展障礙，盛行率達5至10%，症狀包含：專注力缺損，過動及衝動行為等。對兒童青少年身心發展、學習及社交能力的負面影響不容小覷。

廖育瑋表示，如果孩子有注意力不足過動症情況，應先確保其不受孤立或歧視，後續藉由醫療、學校、家庭協助，讓孩子隨著年紀增長獲得更好情緒及行為控制。注意力不足過動症的孩子需要關心，在理解與支持中開創適才適所的人生。

目前藥物治療是注意力不足過動症主要治療方式之一，尤其症狀嚴重到妨礙學習、人格發展及人際關係時，配合心理衡鑑、心理諮商/治療、社交技巧訓練及感覺統合訓練等。由醫師、職能治療師、臨床心理師及諮商心理師的跨專業合作，透過多元的介入模式，幫助孩子面對注意力不足及衝動控制的挑戰。

衛生局瑋邀請近百位親子一起畫出心中色彩，藉繪畫拉近親子距離，完成的帆布畫作將懸掛在嘉義市社區心理衛生中心外牆，繪畫是適合孩子使用的媒材，讓孩子可以釋放壓力，提高專注力。