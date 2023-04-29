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樂齡展紙藝 20盆百合花瓶插敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣朴子樂齡學院手作班20名學員，手工製20盆百合花紙藝瓶插，將敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽。圖／朴子市公所提供
嘉縣朴子樂齡學院手作班20名學員，手工製20盆百合花紙藝瓶插，將敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽。圖／朴子市公所提供

再過兩周就是農曆3月23日媽祖誕辰，嘉義朴子市公所的樂齡學院手作班20名學員，在媽祖生日前夕，齊用7000多張敬神琉璃紙，純手工製作20盆高度約120公分的「百事好合 好運（孕）到」百合花紙藝瓶插，將敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽，昨天亮相吸引民眾熱烈討論，直呼是「最美好的禮物」

嘉義縣朴子配天宮「樸仔媽」是台灣媽祖廟重要信仰中心，媽祖聖誕前夕，最近湧入許多進香團香客到廟參拜；雲林縣西螺福天宮社口媽將於5月4日起駕，6日抵配天宮謁祖進香；配天宮於11日早上8點15分起駕遶境，12日早上7點舉辦祝壽典禮。

為恭祝媽祖誕辰，朴子市長吳品叡再次力邀朴子樂齡手作班，共同完成敬獻作品，今年構思設計是來自配天宮紅花、白花求子祝好孕的概念的「百事好合．好運（孕）到」百合花紙藝瓶插，前年製作祈福藝術品「祥鳳船」，去年製作「祈福鳳船」，都成遶境亮點。

市長吳品叡表示，樂齡學院樂齡手作班成員平均年齡60多歲，今年為感恩「樸仔媽」慈悲濟世精神，以琉璃紙、燙金紙為素材為樸仔媽祝壽，在老師陳貞潔的指導下大家一起努力完成，將呈獻天上聖母座前，象徵百年好合，闔家平安。

手作老師陳貞潔說，今年紙藝瓶插作品以敬神琉璃紙組成，一朵百合花需用5張紙折成花瓣，一盆共38朵花，底座須3座摺紙蓮花座組成，每組瓶插均用上6至7種不同的琉璃紙，10對共20盆，用紙總數達7000多張，每位學員作品都標示姓名，將呈獻樸仔媽座前祈願。

嘉縣朴子市長吳品叡（右2）邀手作老師陳貞潔（右3）指導樂齡手作班製作百合紙藝瓶插，將敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽。圖／朴子市公所提供
嘉縣朴子市長吳品叡（右2）邀手作老師陳貞潔（右3）指導樂齡手作班製作百合紙藝瓶插，將敬獻朴子配天宮樸仔媽祝壽。圖／朴子市公所提供

媽祖 朴子 嘉義

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