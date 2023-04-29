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小規模試點營運 雲林張麗善率團出訪 要搶攻大馬蔬果市場　

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）參觀馬來西亞超市，仔細觀察水果或是蔬菜的包裝、品質，瞭解台灣蔬果在馬國市場是否具有兢爭力。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左二）參觀馬來西亞超市，仔細觀察水果或是蔬菜的包裝、品質，瞭解台灣蔬果在馬國市場是否具有兢爭力。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善率縣府團隊赴新加坡、馬來西亞參訪，要為雲林蔬果開拓市場，她昨到馬來西亞最大蔬果漁產批發市場及當地超市、蔬果進口公司參觀，將優先研擬紅蘿蔔、馬鈴薯等耐久性根莖類蔬果在大馬小規模試點營運，長期觀察是否設櫃銷售鳳梨、茂谷柑與文旦。

張麗善昨率團到大馬吉隆坡參訪Aeon、 Jaya Grocer超市與蔬果進口公司Euro-Atlantic以及馬來西亞最大的蔬果漁產批發市場，她指出，台灣去年對大馬蔬果出口額明顯比前年下降，尤其以蔬菜降幅較大，此行到馬來西亞就是要了解當地民眾需求，無論蔬果的包裝、品質上都要仔細分析，了解哪一類蔬果在大馬市場較具競爭力。

Euro-Atlantic公司是大馬重要的蔬果進口商，不乏進口台灣季節性水果，4月下旬已進口數個貨櫃的台灣蔬果，近日即可在超市通路上市，張麗善希望此行能夠和Euro-Atlantic合作把雲林縣優質農產品銷往馬來西亞，將優先研擬紅蘿蔔、馬鈴薯等耐久性根莖類蔬果在大馬小規模試點營運，長期再觀察是否設櫃銷售鳳梨、茂谷柑與文旦。

雲林縣長張麗善參觀馬來西亞超市，仔細觀察水果或是蔬菜的包裝、品質，瞭解台灣蔬果在馬國市場是否具有兢爭力。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善參觀馬來西亞超市，仔細觀察水果或是蔬菜的包裝、品質，瞭解台灣蔬果在馬國市場是否具有兢爭力。圖／雲林縣政府提供

馬來西亞 張麗善 雲林

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