小規模試點營運 雲林張麗善率團出訪 要搶攻大馬蔬果市場　

雲林縣長張麗善率縣府團隊赴新加坡、馬來西亞參訪，要為雲林蔬果開拓市場，她昨到馬來西亞最大蔬果漁產批發市場及當地超市、蔬果進口公司參觀，將優先研擬紅蘿蔔、馬鈴薯等耐久性根莖類蔬果在大馬小規模試點營運，長期觀察是否設櫃銷售鳳梨、茂谷柑與文旦。

張麗善昨率團到大馬吉隆坡參訪Aeon、 Jaya Grocer超市與蔬果進口公司Euro-Atlantic以及馬來西亞最大的蔬果漁產批發市場，她指出，台灣去年對大馬蔬果出口額明顯比前年下降，尤其以蔬菜降幅較大，此行到馬來西亞就是要了解當地民眾需求，無論蔬果的包裝、品質上都要仔細分析，了解哪一類蔬果在大馬市場較具競爭力。