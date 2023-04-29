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光電板恐再包圍嘉縣義竹村落 蔡易餘籲核定須速修改

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影

嘉義沿海是重要養殖漁業重鎮，近年政府積極推動漁電共生，造成義竹鄉村莊被光電板包圍，地方居民感嘆，冷冰冰光電，取代原有村落景觀，住起來感到很壓迫；立委蔡易餘建議，光電場與村落距離須約束如1000公尺以內，不要核定設置；經濟部長王美花回應，「我們會來注意！」

隨著政府大力推進光電綠能政策，嘉義沿海是台灣重要養殖漁業重鎮，目前從義竹鄉空拍圖，可見正在新設建的光電板面積，恐包圍整個村落，居民有感，村落恐被光電板吞沒。

義竹鄉翁姓居民說，看到自己的故鄉全被光電板包圍，內心感到很心酸，原本村莊周圍都是有景觀的，現在全變成光電場，且都在出入村莊道路兩旁，真的太壓迫了。

蔡易餘表示，做光電場討論時，都會討論到是否影響到鳥類生態，但，對於人類的周遭環境都沒有講，嘉縣義竹鄉整個太陽能板都跟村莊緊接在一起，光電板對人類危害有無研究，光電板的設置是否也須有一定距離？

經濟部長王美花回應，對於光電區域怎樣做好附近關係「我們可以要求」，目前漁電共生在做時，都有要求業者提因應對策，也會特別跟業者要求跟聚落間保持ㄧ定距離。

蔡易餘說，那僅是要求，業者是能做多少，就盡量做，問題出在最一開始的核定，建議經濟部就不影響居民生活品質，依鄉村區範圍規定如1000公尺或500公尺以內，就不要核定業者做光電。

王美花回應，「我們會來注意！」

嘉義縣政府指出，推動綠能是國家重大政策，也是先進國家必走的路，目前已盤點公告約3500公頃為漁電共生發展基地，面積全國第2大，潛在大型案場光電裝置容量達750MW。

嘉義縣漁電共生室外場。圖／本報資料照
嘉義縣漁電共生室外場。圖／本報資料照
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣義竹鄉空拍圖，可見正在新設建光電板面積超大，恐包圍整個村落。記者呂慧瑜／攝影

蔡易餘 嘉義 王美花

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