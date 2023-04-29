虎頭埤風景區推出51勞動節勞工半價 普發6千元優惠方案

慶祝五一勞動節，台南市虎頭埤風景區公告，當天勞工半價入園優惠。另配合普發現金6千元推出優惠方案，平日入園每車原價360元，特價200元（4人以內）到6月30日。

市府觀光旅遊局表示，為迎接勞動節，觀旅局今天起舉辦「2023楠西梅嶺賞螢季」、「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」攝影比賽遊客民眾可順遊山上水道博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區、二寮觀日出，趁著五一連假到台南紓緩放鬆身心。