嘉邑行善團施棺濟貧10年發出逾5億善款 申請案件這個縣市最多

嘉義市嘉邑行善團善款來自全國各地善心人士，義工團員在各地需要救助幫忙的地方，長期興建橋梁、舖路、施棺濟貧、急難救助，統計施棺信件數，從2013年至2022年共10年間，補助施棺件數累計1萬7233件，以每案平均3萬元計算，發出逾5億元善款，申請件數雲林縣349件最多，其次嘉縣3063件，台南市2360件。

行善團濟助遍及全台各縣市，偏遠花東地區民眾也來申請，施棺申請花蓮縣2154件排第4，台東縣1133件排第5位，行善團所在地嘉義市1114件，排第6，施棺人數增加，顯示生活在社會底層，遭遇急困的貧困大眾增加。

行善團說，從各地前來申請施棺者的資料，了解到台灣社會有太多生活身陷困境需要幫助的人，除村里長轉介個案，有些是亡者家屬親友走到「山窮水盡」，無奈之下，親自來行善團求助。

每件申請案，都由義工團員訪視，確認案主實際狀況，再依狀況給予1至5萬元慰問金，感謝全國各地善心人士善心捐贈，眾人的小愛匯聚成大愛，使喪家家屬得以順利安葬往生親人，行善團助亡者圓滿人生最後一程。