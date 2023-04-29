嘉邑行善團施棺濟貧10年發出逾5億善款 申請案件這個縣市最多
嘉義市嘉邑行善團善款來自全國各地善心人士，義工團員在各地需要救助幫忙的地方，長期興建橋梁、舖路、施棺濟貧、急難救助，統計施棺信件數，從2013年至2022年共10年間，補助施棺件數累計1萬7233件，以每案平均3萬元計算，發出逾5億元善款，申請件數雲林縣349件最多，其次嘉縣3063件，台南市2360件。
行善團濟助遍及全台各縣市，偏遠花東地區民眾也來申請，施棺申請花蓮縣2154件排第4，台東縣1133件排第5位，行善團所在地嘉義市1114件，排第6，施棺人數增加，顯示生活在社會底層，遭遇急困的貧困大眾增加。
行善團說，從各地前來申請施棺者的資料，了解到台灣社會有太多生活身陷困境需要幫助的人，除村里長轉介個案，有些是亡者家屬親友走到「山窮水盡」，無奈之下，親自來行善團求助。
每件申請案，都由義工團員訪視，確認案主實際狀況，再依狀況給予1至5萬元慰問金，感謝全國各地善心人士善心捐贈，眾人的小愛匯聚成大愛，使喪家家屬得以順利安葬往生親人，行善團助亡者圓滿人生最後一程。
義工團員走訪個案，看到有的案主家中，僅剩亡者配偶1人，有的是幾個家庭成員擠在低矮木造房，從案主疲累眼神，感受遺族心力交瘁；今年走訪案家，有戶亡者生前患癌症失智，安置看護中心，看護費及住院醫療費龐大，家人面對母親離世，付不出喪葬費，陷入愁雲慘霧；另有男亡者，因次子患精神障礙，生前醫療費及生活開銷，仰賴擔任大樓管理員長子負擔，年邁母親也由長子照護，無力負擔喪葬費，令人不忍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言