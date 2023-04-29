延宕近20年嘉義市府北棟大樓興建啟動 具綠建築智慧建築功能

行政院核定嘉義市政府北棟大樓興建補助，拖延18年未動工，去年遭監察院糾正，外界質疑興建遙遙無期；市府說，北棟大樓興建工程啟動，未來北棟大樓市民中心，將興建具綠建築、智慧建築13層現代化大樓，專案管理監造ＰＣＭ上網招標，新增20多億預算自籌，預定2025年開工、工期3年，2028年完工啟用。

行政院2000年核定補助28億元市政中心興建計畫，同年與郭自強建築師簽委託規畫設計與監造合約，市政中心分南北雙子星整體設計、分開發包，2005年南棟大樓啟用，北棟大樓延宕至今近20年，期間歷經與郭自強師解約訴訟，改以市民中心興建計畫報行政院，市長黃敏惠上任積極推動，興建綜合規畫2月獲行政院核定。

市議員鄭光宏昨天針對北棟大樓進度經費，質詢市府工務處長蘇文崎，因工程延宕近20年，中央補助20多億元未增加，總經費41.43億元，營建工程物價上漲增加20多億缺口，將由市府編列預算報議會審議；地下停車場經費，市府爭取交通部補助，未來南北棟將有地下通道串聯，南北棟地下停車場規畫容納汽車車位886個，方便洽公民眾與周邊停車需求。

市民中心大樓將建地上13層、地下2層，設地下連通道連結南棟大樓地下停車場，樓地板面積1萬8644坪，北棟大樓設計含地景，未來南北棟將有辦大型活動的「桃城廣場」，以及階梯式「希望之丘」建築造型，鄭光宏提醒工務處南棟大樓缺失不能在北棟大樓出現。