守護龍崎世界級惡地形 南市議會要求中央買下歐欣土地

台南市議會下午進行「龍崎牛埔惡地自然保留區及地質公園現沿與國土功能分區之檢討」，邀請台南社大研究發展學會理事長黃煥彰說明，要求台南市政府依法劃設「龍崎牛埔惡地自然保留區」及「牛埔惡地地質公園」為國土保育地區第一類及第二類，以守護龍崎世界遺產級的自然地景。

議員們要求市府買下歐欣掩場土地，農業局說以工業區1公頃約360萬元初估要20億元，議會決議請市府爭取中央價購後無償交給台南市府營運管理。

黃煥彰指出，全世界只有３個國家台義大利與喬治亞民主共和國，擁有大面積的泥岩惡地，其中喬治亞已劃設國家公園，義大利則申請世界文化遺產成功，龍崎牛埔雖劃設281公頃的自然保留區及地質公園，但鄰道路還有38公頃的歐欣掩埋場，一旦開發將使自然地景毀於一旦。據了解，全區內約有51公頃的歐欣土地，及約3、4公頃私有地。

對於地方關切地質公園何時開放，農業局說，依據文化資產保存法第82條第1項規定，自然地景由所有人管理維護，農業局府預訂5月間召開地質公園何時開放協調會，將邀請國產署、退輔會、西拉雅風景區管理處、龍崎公所及台南市地質公園協會與會討論，請國產署同意在9月間開放從龍崎工廠門口至行政中心再到戰備池沿線道路等區域，供社區參與、地景旅遊、地質保育及環境教育等工作。

會中議員們熱烈討論，達成7點結論：

1、請台南市政府爭取經費，改善龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區周邊環境、道路、崩塌路段的搶修並營造台南觀光亮點。

2、請台南市政府協調中央有關機關（退輔會）辦理廢止工業區的申請，並與中央進行跨部會合作促成龍崎牛埔惡地地質公園與自然保留區的早日實現，為台南市保留一塊淨土及觀光資源。

3、請台南市政府爭取在9月底前公佈地質公園開放自由進出的位置及開放實施計畫。

4、為了保護龍崎牛埔惡地自然保留區與地質公園世界遺產地景及生態的完整性，建請在經濟部完成工業區廢止後，台南市政府盡速完成國土保育地區的劃設，並評估協議價購，由中央政府編列預算向歐欣公司協議價購，無償撥用予台南市政府營運管理。

5、有關歐欣案，本會建請臺南市政府依法辦理。

6、請財經委員會辦理現場會勘。