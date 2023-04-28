台南400啟動 市府：讓世界更認識台南 提昇城市光榮感

台南市議會今天召開台南400專案報告，由副市長葉澤山率相關局處進行報告，針對民代提出活動宣傳、期程及內容部分進行說明，葉澤山表示，除了既有8大主題以及博物館專題展示外，針對各界關心的與世界接軌，以及地方參與等方式，將在5月中旬進行全民提案，具體展現台南400一起台南，世界交陪的核心概念

迎接台南400，各界對市府相關規畫至表關切，葉澤山指出，為了與2024年各項活動連結，市府也以2023後半年「熱蘭遮城博物館」及「台南市立博物館」的新展示，作為深入理解與認識台南歷史脈絡及先人足跡積累的現場，也做為迎接《台南400》的暖身。

此外，「珍視傳統、開創當代與展望未來」的核心價值將融入貫穿於「永續農業」、「創新城事」、「創意健康」、「全民教育」、「全民運動」、「文化治理」、「產業永續」、「城市食力」的領域，由各局處就業務特性，規畫展現完整的台南史。

針對議員要求年初要有亮眼的起手式，市府表示，明年1月開始就由最具台南特色的系列燈節，包括龍崎光節、月津港燈節以及台灣燈會揭開台南400隆重序幕。市府將為台南400量身訂製大展與大演，同時整合一系列全國性大型活動，讓一整個2024年都充滿了各式各樣的交流互動以及豐富多元的展演活動。

另外在民間參與部分，葉澤山表示，將責成民政局與台南多樣的民間藝陣合作，討論在台南400的角色，最有地方代表的香科活動，也一定不會缺席；至於宣傳部分，將由新聞處整合網站及國際宣傳，另外文化局已經進行紀念商品甄選，議員建議納入經發局及農業局，都將做為日後規畫參考。