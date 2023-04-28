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參與台南建城400年盛事 市府5月受理全民提案

中央社／ 台南28日電

迎接台南建城400年，台南市政府編列新台幣2000萬元，預定5月中旬受理全民提案，讓各界參與2024年的各項盛事。

台南市副市長葉澤山今天告訴中央社記者，台南建城400年全民提案，目的是讓各界有機會參與2024年盛事，市府已編列2000萬元，預定5月中旬開始受理全民提案，最快9月公布審查結果及核定補助金額。

台南市政府發布新聞稿指出，市府今年下半年將以「熱蘭遮城博物館」及「台南市立博物館」的新展示，作為深入理解與認識台南歷史脈絡及先人足跡的現場，為迎接台南400暖身。

此外，明年1月將由龍崎光節、月津港燈節及台灣燈會揭開序幕，市府也將量身訂製大展與大演，整合全國性系列活動，讓2024一整年充滿交流互動及豐富多元展演活動。

葉澤山說，市府近期將陸續公布各項企劃，藉由全民參與及配套措施，讓民眾透過台南400系列活動認識這塊土地，提升市民認同感及光榮感。

台南 博物館 台灣燈會

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