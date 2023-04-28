率隊參加鄭成功中樞祭典 日本平戶市長24度造訪台南市

日本平戶市長黑田成彥一行4人於疫情趨緩後首次到訪台南參加鄭成功祭典，今天先行拜會市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。黃偉哲表示，台南與平戶因鄭成功結緣，感謝黑田市長在疫情趨緩後首次率團參加鄭成功中樞祭典，也要謝謝平戶市的各位對祭典活動的重視與支持。

黃偉哲表示，台南與平戶因鄭成功結緣，因為這樣的連結，歷經日本311大地震、台南0206地震、還有疫情期間台日互相幫助，建立起深刻情誼。未來希望在文化、產業上有更密切的交流，也非常期待兩市民間單位及學生持續互相交流，熱誠歡迎平戶市常來台南。

黃偉哲也提到，5月8日將在烏山頭水庫舉行八田與一祭典，台南還有很多有紀念意義的古蹟景點，例如山上花園水道博物館也與濱野彌四郎技師甚有淵源，推薦黑田市長在停留期間走走逛逛。

黃偉哲也期待明年台南400年與鄭成功誕生400周年，雙方的關係能更進一步，互動更加多元頻繁。他也準備台南盛產的鳳梨和哈密瓜供貴賓享用，期盼未來更多平戶市民也能嚐到來自台南的優質農特產品。

平戶市長黑田表示，感謝黃市長特別撥空會面，因疫情關係未能見面，但前年與黃市長線上視訊行銷芒果特產，平戶購買了台南芒果並研發了日式點心，也很高興在長崎縣美食比賽上得獎。

黑田市長也提到，這次是他第30次來台灣，10年間總共來訪台南24次，今天睽違6年再次來到台南，一踏上這片土地就像回到故鄉般地備感親切。明年2024年也是鄭成功誕生400周年，平戶市正在規畫相關紀念活動，盼望黃市長及台南的學生們造訪平戶的鄭成功廟及紀念館，以年青世代交流為開端，在經濟、文化、物產等領域展開密切交流。